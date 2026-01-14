Trường cấp 3 ở Hải Phòng tuyên dương TOP 10 học sinh đến trường SỚM NHẤT theo camera AI

Ngày còn cắp sách tới trường, nỗi ám ảnh quen thuộc của không ít học sinh chẳng phải bài kiểm tra hay những buổi gọi tên đầu giờ, mà chính là chuông báo thức mỗi sáng. Đặc biệt với học sinh miền Bắc, những ngày mùa đông giá rét, khi ngoài trời còn tối mịt và gió lạnh luồn qua từng khe cửa, việc rời khỏi chiếc chăn ấm để chuẩn bị đến lớp thực sự là một "cuộc chiến". Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải dậy sớm, khoác vội chiếc áo ấm rồi đạp xe trong cái lạnh tê tái, nhiều người đã thấy ngán ngẩm.

Mới đây, Trường THPT Hàng Hải (Hải Phòng) đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi tổ chức tuyên dương Top 10 học sinh đi học sớm nhất trường, dựa trên dữ liệu ghi nhận từ hệ thống camera AI lắp đặt trong khuôn viên nhà trường. Trong danh sách, đa phần là học sinh lớp 10 và lớp 12 của trường. Bạn học sinh đến sớm nhất trường là vào lúc 6:15.

Trường tổ chức tuyên dương Top 10 học sinh đi học sớm nhất trường, dựa trên dữ liệu ghi nhận từ hệ thống camera AI. (Ảnh: Trường THPT Hàng Hải)

Danh sách được tổng hợp hoàn toàn khách quan từ hệ thống camera thông minh, ghi nhận chính xác thời điểm học sinh xuất hiện tại cổng trường mỗi buổi sáng. Đáng nói, việc này diễn ra giữa tiết trời lạnh giá đặc trưng của miền Bắc. Khi nhiều người còn ngại rời khỏi chăn ấm, thì những học sinh trong Top 10 đã có mặt tại trường từ rất sớm, khoác áo đồng phục chỉnh tề, sẵn sàng cho một ngày học tập mới thì quá xứng đang để tuyên dương phải không nào?

Toàn bộ bài đăng của nhà trường: "VINH DANH TOP 10 HỌC SINH ĐI HỌC SỚM NHẤT TRƯỜNG Khi cổng trường còn ngái ngủ, chim còn đang bàn chuyện đi ăn sáng… thì các bạn đã có mặt. Không phải 'đi học sớm cho sang' Mà là ý thức - kỷ luật - tinh thần học tập đáng nể Xin chúc mừng những 'chiến binh bình minh”'của nhà trường".

Sau khi câu chuyện này được lan toả, netizen nhanh chóng bày tỏ sự thích thú. Nhiều người đánh giá cao việc nhà trường ứng dụng công nghệ AI theo hướng tích cực, không tạo áp lực mà ngược lại còn mang đến cảm giác vui vẻ, được ghi nhận cho những thói quen tốt.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến để lại bình luận hài hước, cho rằng đi học sớm tưởng là chuyện bình thường, ai ngờ cũng có ngày được "vinh danh", khiến câu chuyện càng thêm lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Một số bình luận tiêu biểu từ cư dân mạng:

- Ý tưởng này dễ thương thật, đi học sớm mà cũng được tuyên dương là thấy có động lực liền.

- Camera AI mà dùng theo kiểu này thì quá ổn, vừa hiện đại vừa tạo năng lượng tích cực cho học sinh.

- Trời lạnh miền Bắc thế này mà vẫn đi học sớm đều đặn, đúng là rất đáng khen.

- Hồi đi học mà trường mình làm vậy chắc ngày nào cũng cố dậy sớm hơn 10 phút.

- Tuyên dương những điều nhỏ thôi nhưng lại tạo cảm giác được ghi nhận, rất nên nhân rộng.

Làm sao có thể dậy sớm đi học vào mùa đông?

Mùa đông miền Bắc với cái lạnh buổi sáng luôn là "kẻ thù truyền kiếp" của việc dậy sớm đi học. Khi trời còn tối, gió lạnh len qua khe cửa, chiếc chăn ấm bỗng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, dậy sớm không phải là chuyện bất khả thi, kể cả trong những ngày rét nhất, nếu biết cách tạo động lực và thay đổi thói quen một chút.

Trước hết, muốn dậy sớm thì phải ngủ sớm. Nghe thì đơn giản nhưng lại là điều nhiều học sinh hay bỏ qua. Việc thức khuya lướt điện thoại, xem phim hay chơi game khiến cơ thể mệt mỏi, sáng hôm sau dù chuông báo thức reo liên hồi vẫn khó lòng rời khỏi giường. Đi ngủ sớm hơn 30 - 60 phút mỗi tối giúp cơ thể có đủ năng lượng, từ đó việc thức dậy vào buổi sáng sẽ nhẹ nhàng hơn, kể cả khi trời lạnh.

Mùa đông miền Bắc với cái lạnh buổi sáng luôn là "kẻ thù truyền kiếp" của việc dậy sớm đi học. (Ảnh: iStock)

Tiếp theo, hãy chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước. Quần áo đồng phục, sách vở, balo được sắp xếp gọn gàng sẽ giúp buổi sáng bớt vội vàng. Đặc biệt vào mùa đông, việc chọn sẵn quần áo ấm khiến học sinh không còn cảm giác ngại mặc đồ, ngại ra khỏi chăn. Chỉ cần thức dậy, thay đồ và đi học, mọi thứ trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều.

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là đặt báo thức xa giường ngủ. Khi phải bước xuống giường để tắt chuông, cơ thể đã bắt đầu tỉnh táo hơn, giảm khả năng "ngủ nướng" quay lại. Kết hợp với việc rửa mặt bằng nước ấm hoặc hít thở không khí buổi sáng cũng giúp xua đi cảm giác uể oải.

Quan trọng nhất, hãy tìm cho mình một lý do để dậy sớm. Đó có thể là mong muốn đến lớp sớm để ôn bài, gặp bạn bè, hay đơn giản là cảm giác tự hào vì chiến thắng được sự lười biếng của bản thân. Khi có mục tiêu rõ ràng, mùa đông sẽ không còn là rào cản quá lớn. Dậy sớm trong những ngày lạnh giá, suy cho cùng, không chỉ là chuyện giờ giấc mà còn là một cách rèn luyện kỷ luật và bản lĩnh cho chính mình.