Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết

Đại học Harvard (Mỹ) từ lâu được xem là biểu tượng của đỉnh cao học thuật, nơi hội tụ những bộ óc xuất sắc hàng đầu thế giới và cũng là giấc mơ mà hàng triệu học sinh luôn khao khát chạm tới. Với nhiều người trẻ, việc trúng tuyển vào Harvard hay các trường Ivy League không đơn thuần là một thành tích học tập, mà còn được coi như bước ngoặt có thể thay đổi cả cuộc đời. Chính vì vậy, khi cơ hội ấy xuất hiện, ai cũng mong có thể nắm lấy, bởi không phải ai cũng có được một lần đứng trước cánh cửa danh giá ấy.

Toàn cảnh trường Đại học Harvard. (Ảnh: Crimson Education)

Tuy nhiên, mới đây, một câu chuyện được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ xen tiếc nuối. Một chàng trai từng trúng tuyển Đại học Harvard với suất học bổng toàn phần, nhưng phải đến 6 năm sau, anh chàng mới biết đến sự thật ấy. Và nguyên nhân thì không thể "dở khóc dở cười" hơn, đó là anh chàng... bỏ lỡ email thông báo nhập học.

Nam sinh trong câu chuyện là Hyosang, người Hàn Quốc được bố mẹ cho sang Mỹ du học từ sớm. Ngay từ bậc trung học phổ thông, Hyosang đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc. Anh chàng đứng hạng nhất trong tổng số 784 học sinh toàn trường, giữ vị trí thủ khoa suốt những năm cuối cấp. Đáng chú ý, tại ngôi trường này, bất kỳ học sinh nào trúng tuyển vào các trường thuộc khối Ivy League đều sẽ được cấp học bổng toàn phần, gần như bảo đảm cho một tương lai rộng mở.

Nam sinh bỏ lỡ cơ hội tại Harvard chỉ vì quên check mail. (Ảnh: laughingcolours)

Năm 2019, Hyosang nộp hồ sơ vào nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ, trong đó có Harvard. Kết quả ban đầu không như mong đợi khi anh chàng chỉ được đưa vào danh sách chờ tại các trường Ivy League. Không chấp nhận bỏ cuộc, Hyosang tiếp tục viết thư bày tỏ nguyện vọng, gửi các lá thư kháng nghị đến những trường mà mình yêu thích với hy vọng có thêm một cơ hội. Thế nhưng, mọi nỗ lực ấy đều không nhận được phản hồi rõ ràng.

Cuối cùng, Hyosang buộc phải chấp nhận thực tế rằng mình không trúng tuyển bất kỳ trường Ivy League nào, dù là học sinh đứng đầu toàn khối. Trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, chàng trai trẻ đưa ra một quyết định khác với kỳ vọng ban đầu. Hyosang lựa chọn theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới là âm nhạc. Nam sinh chia sẻ rằng, nếu không thể ở trên đỉnh cao học thuật thì hãy chọn thứ mình thật sự yêu thích và với anh chàng, đó chính là âm nhạc.

Trong quá trình theo học âm nhạc, Hyosang từng có dịp ghé thăm khuôn viên Đại học Harvard và gặp lại những người bạn cũ thời trung học. Nhiều người trong số họ, dù xếp hạng học tập không nổi trội bằng, lại lần lượt trúng tuyển vào Harvard, Yale. Khoảnh khắc ấy khiến Hyosang không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Là người đứng hạng nhất nhưng anh chàng lại không thể đặt chân vào bất kỳ trường Ivy League nào.

Câu chuyện tưởng như đã khép lại cho đến tháng 12/2025, yrong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Hyosang được hỏi về con đường học tập trước đây. Muốn chia sẻ lại hành trình của mình, Hyosang mở lại hộp thư điện tử để cho người xem thấy những trường đại học từng nộp đơn vào năm 2019. Chính tại thời điểm đó, một phát hiện gây chấn động đã xuất hiện.

Hyosang tìm thấy hai email được gửi từ Đại học Harvard sau 6 năm. (Ảnh: inshorts)

Trong số các email cũ, Hyosang tìm thấy hai email được gửi từ Đại học Harvard. Email đầu tiên được gửi vào tháng 5/2019 và vẫn ở trạng thái chưa đọc. Nội dung thông báo rằng trạng thái hồ sơ của anh chàng đã thay đổi và yêu cầu đăng nhập để kiểm tra kết quả. Theo quy trình tuyển sinh của Harvard, nếu bị từ chối, thí sinh sẽ nhận được email thông báo rõ ràng. Còn việc trạng thái hồ sơ thay đổi đồng nghĩa với việc đã được chấp nhận.

Email thứ hai được gửi vào tháng 6/2019, chỉ vài tháng trước kỳ nhập học năm đó. Nội dung yêu cầu Hyosang xác nhận việc nhập học tại Harvard. Email này đã được đánh dấu là đã đọc, nhưng Hyosang cho biết anh chàng hoàn toàn không có ký ức nào về nó. Thời điểm đó, chàng trai đang bận rộn xoay xở tài chính để nhập học ở một trường khác, đồng thời phải chuyển nhà, nên có thể đã vô tình bỏ qua email mà không nhận thức được tầm quan trọng.

Việc phát hiện ra mình từng trúng tuyển Harvard với suất học bổng toàn phần khiến Hyosang trải qua một “cú sốc” cảm xúc thực sự. Ban đầu là cảm giác tức giận, rồi đến buồn bã và tiếc nuối vì một cơ hội quá lớn đã trôi qua trong im lặng. Nhưng sau tất cả, cảm xúc ấy dần lắng lại, nhường chỗ cho sự bình thản và cả niềm tự hào về hành trình mà bản thân đã đi qua. Hyosang chia sẻ rằng khi đọc lại email cũ, anh chàng nhận ra cuộc sống của mình thực ra không hề thay đổi. Con đường âm nhạc mà Hyosang đã lựa chọn vẫn tiếp tục và đó vẫn là lựa chọn mà chàng trai tin là đúng với mình.

Dẫu vậy, Hyosang vẫn quyết định kể lại câu chuyện ấy. "Sinh viên hụt" của Harvard chia sẻ rằng nếu chỉ một mình mang theo ký ức về việc từng lỡ hẹn với Harvard, cảm giác sẽ buồn hơn rất nhiều. Khi được lan toả, câu chuyện nhanh chóng khiến không ít người tiếc nuối cho Hyosang, cho một suất học bổng toàn phần tại Harvard đã âm thầm trôi qua. Nhưng vượt lên trên sự tiếc nuối, câu chuyện còn gợi ra một suy ngẫm rằng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc vô tình cũng đủ để rẽ sang một hướng hoàn toàn khác của cuộc đời.

Theo Telegrafi, Hindustantimes