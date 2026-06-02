Xe máy điện Honda giảm kỷ lục gần 15 triệu đồng

Sau hai lần triển khai ưu đãi mạnh tay, mẫu xe máy điện đô thị Honda ICON e: đã giảm giá ngoạn mục từ hơn 29 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 15 triệu đồng. Động thái này hứa hẹn tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, Honda tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi tiền mặt cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe máy điện học sinh ICON e:. Qua đó, đại diện chạy điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản chính thức thiết lập một mặt bằng giá mới, dễ tiếp cận hơn bao giờ hết khi chỉ còn dao động quanh mức 15 triệu đồng. Đáng chú ý, đây đã là đợt giảm giá thứ hai của Honda dành cho mẫu xe này.

Ban đầu, xe có giá niêm yết là 26,9 triệu đồng. Ngay sau dịp Tết Nguyên đán, hãng đã nhanh chóng giảm 5 triệu đồng đưa giá về mức 21,9 triệu đồng. Và với đợt ưu đãi mới nhất, người tiêu dùng hiện có cơ hội sở hữu xe với mức chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đi sâu vào chi tiết, cả ba phiên bản của dòng xe ICON e: đều nhận được mức giá ưu đãi cực tốt. Cụ thể, phiên bản Cao cấp giảm mạnh xuống chỉ còn 15,52 triệu đồng. Tiếp đó, phiên bản Đặc biệt hiện có giá 15,71 triệu đồng và phiên bản Thể thao chốt giá mới ở mức 15,9 triệu đồng. Mức giá này hoàn toàn chưa bao gồm pin, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người mua. Khách hàng có thể chọn giải pháp thuê pin vô cùng tiết kiệm với chi phí cố định 245.455 đồng một tháng cho mỗi viên.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu sở hữu trọn bộ, người dùng có thể mua đứt pin kèm theo xe với giá 8,836 triệu đồng hoặc mua lẻ độc lập với giá 12,21 triệu đồng.

Nhờ chiến lược điều chỉnh giá bán vô cùng quyết liệt, Honda ICON e: đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội khi so sánh cùng các mẫu xe máy điện khác trong cùng phân khúc. Cộng hưởng cùng độ bền bỉ và uy tín thương hiệu Honda đã bám rễ sâu vào tâm trí người Việt, ICON e: được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ chinh phục thành công tệp khách hàng sống tại các khu vực đô thị. Đây là sự lựa chọn tối ưu đối với học sinh, sinh viên hay những người cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ, bền bỉ để đi học, đi chợ mỗi ngày mà không phải đặt nặng áp lực về dung lượng pin hay quãng đường di chuyển tối đa.