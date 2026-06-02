MC Đức Bảo hé lộ bí kíp giúp tổ ấm luôn chill

Giữa bộn bề, nhà là trạm sạc năng lượng. MC Đức Bảo khiến dân tình gật gù khi hé lộ món đồ 'đáng tiền' nhất tổ ấm. Bí quyết nâng tầm sống lại chính là một thiết bị quen thuộc đến mức không tưởng.

Khi không gian sống cần trở thành "trạm sạc" năng lượng

Với những người trẻ hiện đại hay các gia đình bận rộn như MC Đức Bảo, quỹ thời gian ở nhà đôi khi trở nên vô cùng xa xỉ. Sau một ngày dài mệt nhoài với lịch trình công việc dày đặc, khói bụi và kẹt xe, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào nhà chính là lúc chúng ta khao khát sự thoải mái tuyệt đối.

Trong một video chia sẻ gần đây trên TikTok, chàng MC quốc dân đã đặt ra một câu hỏi rất thú vị: "Món đồ nào đáng tiền nhất trong nhà bạn?". Không phải là những món đồ trang trí đắt đỏ hay dàn âm thanh, nội thất xa hoa, câu trả lời của MC Đức Bảo lại là một thiết bị chúng ta dùng mỗi ngày, đến mức coi sự tồn tại của nó là hiển nhiên: Chiếc máy điều hòa không khí.

MC Đức Bảo chia sẻ một góc nhìn cực kỳ "thực tế": Một món đồ gia dụng thực sự tốt là khi nó hoạt động ổn định và bền bỉ đến mức bạn... gần như không bao giờ phải bận tâm hay nghĩ tới nó. Và "chân ái" đã đồng hành cùng gia đình nam MC, mang lại sự an tâm tuyệt đối đó chính là chiếc điều hòa đến từ thương hiệu Nhật Bản - Mitsubishi Heavy Industries.

Không gian sống cùng điều hòa Mitsubishi Heavy Industries YXS như là một "trạm sạc năng lượng" cho MC Đức Bảo sau mỗi ngày trở về nhà (Nguồn: MC Đức Bảo)

"Lạnh tức thì, khỏe bền bỉ": Không chỉ là lời đồn

Điểm cộng đầu tiên khiến nam MC chấm điểm 10 cho chiếc điều hòa Mitsubishi Heavy Industries chính là khả năng làm lạnh thần tốc, nhờ công nghệ Jet Flow kết hợp cùng chức năng Hi Power. Chỉ vài giây sau khi bấm remote, luồng gió mát lạnh đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, xua tan ngay lập tức cái nóng bức ngột ngạt của mùa hè đô thị. Không gian nhà bỗng chốc hóa thành một resort thu nhỏ, mang lại cảm giác sảng khoái và thư giãn ngay tức thì.

Không chỉ làm lạnh nhanh, Mitsubishi Heavy Industries còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành bền bỉ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm từ 40–46°C, dàn nóng của máy vẫn duy trì khả năng hoạt động ổn định giúp máy làm lạnh hiệu quả. Thiết kế tối ưu cho khí hậu nhiệt đới giúp sản phẩm hoạt động bền bỉ, hạn chế quá tải khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao - đặc biệt phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài tại Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, dân tình thường rỉ tai nhau rằng đồ điện gia dụng thì cứ chuẩn Nhật mà chọn vì độ "nồi đồng cối đá" đã được minh chứng qua nhiều thế hệ. Sự bền bỉ của máy giúp gia chủ thoát khỏi nỗi ám ảnh hỏng hóc vặt, gọi thợ sửa chữa phiền phức. Hơn nữa, với công nghệ DC Pam Inverter, máy vận hành cực kỳ êm ái, mang lại những giấc ngủ sâu và hoàn toàn không gây áp lực lên hóa đơn tiền điện mỗi tháng dù được bật liên tục mỗi ngày.

Công nghệ Jet Flow là một trong những điểm mà MC Đức Bảo tâm đắc nhất ở sản phẩm này (Nguồn: MC Đức Bảo)

"Vũ khí bí mật" nâng niu sức khỏe: Rừng sâu thu nhỏ ngay trong phòng khách

Nếu chỉ làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện thì chưa đủ để gọi là một khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo" nhất. Điểm mấu chốt khiến MC Đức Bảo hoàn toàn bị chinh phục, và cũng là xu hướng lựa chọn đồ gia dụng của các gia đình hiện đại, chính là tính năng bảo vệ sức khỏe.

Bạn đã bao giờ nghe đến việc điều hòa vẫn đang "làm việc" ngay cả khi... đã tắt máy chưa? Nghe có vẻ vô lý nhưng đây lại là công nghệ ION 24 GIỜ độc quyền cực kỳ xịn sò trên các dòng điều hòa một chiều của Mitsubishi Heavy Industries.

Cụ thể, phần thân máy được phủ một lớp sơn đặc biệt chứa đá tourmaline, có khả năng tự động giải phóng ion âm (Vitamin của không khí) suốt 24 giờ mà không tiêu tốn dù chỉ 1 đồng tiền điện. Ion âm vốn dĩ có rất nhiều trong các khu rừng nguyên sinh hay gần thác nước, nay lại được mang trọn vẹn vào phòng khách hay phòng ngủ của bạn.

Khử mùi, diệt khuẩn: ION âm kết hợp cùng Bộ lọc Enzyme và Bộ lọc khử mùi Solar, giúp cho không khí trong nhà luôn được giữ ở trạng thái tinh khiết, sạch sẽ nhất.

Xả stress cực hiệu quả: Sống trong môi trường bủa vây bởi thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, TV) khiến chúng ta bị nhiễm nhiều ion dương gây mệt mỏi. Ion âm từ điều hòa sẽ trung hòa lại, giúp bạn thấy thư thái, giảm bớt căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ rõ rệt.

Với những gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, đây thực sự là một tính năng "chạm đến trái tim", chăm sóc sức khỏe gia đình một cách thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả.

Không chỉ làm mát, luồng gió của điều hòa Mitsubishi Heavy Industries còn mang lại cảm giác thanh lọc dễ chịu nhờ công nghệ Ion 24h (Nguồn: MC Đức Bảo)

Tiêu dùng thông minh: Đầu tư một lần, hưởng lợi dài lâu

Sự lựa chọn của MC Đức Bảo cũng chính là hình ảnh phản chiếu cho phong cách sống của những người trẻ thành đạt ngày nay. Thay vì mua những món đồ giá rẻ nhưng nhanh hỏng, tốn kém chi phí sửa chữa và gây thêm bực dọc, họ chọn cách "đầu tư thông minh" ngay từ đầu để có thể mua lại sự yên tâm, mua lấy thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn và mua cả sự bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu nhất.

Mitsubishi Heavy Industries được MC Đức Bảo đánh giá là một giải pháp tiêu dùng thông minh với chất lượng bền bỉ được chứng minh qua năm tháng (Nguồn: MC Đức Bảo)

Chẳng cần tìm kiếm đâu xa những liệu pháp giải tỏa căng thẳng đắt đỏ. Đôi khi, hạnh phúc và sự "chill" nhất lại đến từ việc được ngả lưng trên chiếc sofa êm ái, hít thở bầu không khí trong lành, mát lạnh ngay tại chính tổ ấm của mình. Lựa chọn một thiết bị với tinh thần Lạnh tức thì - Khỏe bền bỉ chính là cách chúng ta thiết lập một tiêu chuẩn sống mới: Khỏe mạnh hơn, tiện nghi hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

