Tin cực vui cho tất cả người dùng iPhone

Động thái mới nhất của Apple trong việc điều chỉnh tăng giá trị chương trình đổi cũ lấy mới (Trade-in) đang tạo ra cơ hội hấp dẫn cho người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị, với mức trợ giá tối đa lên đến gần 18 triệu đồng cho các dòng máy cao cấp.

Theo 9to5Mac, bắt đầu từ cuối tháng 5 vừa qua, Apple đã chính thức cập nhật bảng ước tính giá trị thu mua cho hàng loạt hệ sinh thái sản phẩm của mình, bao gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và cả các dòng điện thoại Android. Việc điều chỉnh này mang đến lợi ích trực tiếp cho khách hàng khi mức trợ giá được nâng lên đáng kể.

Đơn cử tại thị trường Mỹ, mẫu iPhone 16 Pro Max đã được tăng mức quy đổi tối đa từ 685 USD lên 695 USD (khoảng 18,3 triệu đồng). Các phiên bản khác thuộc thế hệ iPhone 16 cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng tương tự. Sự thay đổi này được đánh giá là chiến lược linh hoạt của hãng nhằm kích cầu mua sắm, dựa trên những biến động về nguồn cung, nhu cầu thực tế và áp lực từ các đối thủ cạnh tranh.

Apple tăng giá thu mua iPhone cũ, mức hỗ trợ cao nhất lên tới 17,6 triệu đồng

Tại trang web chính thức của Apple Việt Nam, chính sách thu mua cũ cũng được áp dụng với mức giá vô cùng chi tiết và liền mạch theo từng thế hệ máy.

Nổi bật nhất là dòng iPhone 16 series , thiết bị đạt mức định giá cao nhất là bản Pro Max lên tới 17,6 triệu đồng. Các phiên bản thấp hơn lần lượt đạt 15,6 triệu đồng cho bản Pro, 14 triệu đồng cho bản Plus, 11,3 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 8,6 triệu đồng cho mẫu 16e.

Đối với thế hệ tiền nhiệm iPhone 15 series , mức thu mua dao động từ 8,4 triệu đồng ở phiên bản tiêu chuẩn cho đến 14,7 triệu đồng đối với bản Pro Max.

Tiếp tục lùi về các thế hệ trước, iPhone 14 series mang về cho người dùng khoản trợ giá từ 6,2 triệu đến 10,9 triệu đồng. Các thiết bị thuộc dòng iPhone 13 và iPhone 12 cũng duy trì mức quy đổi khá tốt, nằm trong khoảng từ 2,3 triệu đến 8,1 triệu đồng tùy thuộc vào từng biến thể mini, tiêu chuẩn hay Pro Max.

Thậm chí, Apple vẫn mở cửa hỗ trợ cho người dùng đang sở hữu các dòng máy có tuổi đời lâu hơn. Dòng iPhone 11 series , các mẫu iPhone X, XR, XS, XS Max và iPhone SE (thế hệ 2 và 3) đều nằm trong danh sách được thu mua với giá trị thu lại ước tính từ 1,1 triệu đến 3,7 triệu đồng.

Những lưu ý quan trọng cho người dùng khi đổi máy

Dịch vụ đổi cũ lấy mới này được thực hiện thông qua mạng lưới đối tác chính thức của Apple. Người dùng cần đặc biệt lưu ý rằng bảng giá trên trang web chỉ là mức giá ước tính tối đa .

Giá trị quy đổi thực tế của một chiếc iPhone cũ có thể thấp hơn và sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tình trạng hao mòn vật lý, dung lượng pin, ngoại hình, năm sản xuất cũng như phiên bản bộ nhớ của thiết bị ở thời điểm mang đi thẩm định. Để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi quyết định lên đời máy, người dùng nên kiểm tra trực tiếp các ưu đãi thu mua và định giá sơ bộ trên trang web của Apple nhằm nắm bắt mức giá chính xác nhất cho thiết bị của mình.