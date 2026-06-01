Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max hứa hẹn mang lại thay đổi đáng kể cho người dùng.

Dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào năm 2026 được cho là sẽ mang đến một trong những nâng cấp camera đáng chú ý nhất từ trước đến nay của Apple.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, hãng đang chuẩn bị trang bị công nghệ ống kính thay đổi khẩu độ cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng cơ chế khẩu độ biến thiên trên iPhone. Công nghệ cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện môi trường. Trong bối cảnh thiếu sáng, khẩu độ có thể mở lớn hơn để tăng khả năng thu sáng, trong khi ở môi trường có ánh sáng mạnh, khẩu độ được thu hẹp nhằm hạn chế hiện tượng cháy sáng.

Apple được cho là đang chuẩn bị hàng loạt nâng cấp đáng chú ý cho dòng iPhone 18 Pro, trong đó có những thay đổi liên quan đến hệ thống camera. (Ảnh: YeHan)

Không chỉ hỗ trợ kiểm soát ánh sáng tốt hơn, khẩu độ thay đổi còn giúp người dùng chủ động điều chỉnh độ sâu trường ảnh. Điều này mang lại hiệu ứng tách nền tự nhiên hơn và tăng khả năng kiểm soát độ sắc nét giữa chủ thể với hậu cảnh.

Theo Ming-Chi Kuo, chi phí sản xuất cụm ống kính mới cao hơn khoảng 50% so với loại ống kính nhựa 7 thấu kính (7P) hiện được sử dụng trên camera chính của iPhone 17 Pro. Trong đó, Sunny Optical được cho là sẽ đảm nhận khoảng 40-50% đơn hàng cung ứng linh kiện cho Apple.

Dù chi phí linh kiện gia tăng đáng kể, giới phân tích nhận định điều này chưa đủ cơ sở để khẳng định Apple sẽ nâng giá bán iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, áp lực chi phí đang gia tăng khi giá bộ nhớ trên thị trường cũng có xu hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của hãng.

Thực tế, công nghệ khẩu độ thay đổi không hoàn toàn mới trong ngành smartphone. Samsung từng trang bị tính năng này trên dòng Galaxy S9 và Galaxy S10 ra mắt giai đoạn 2018-2019. Tuy nhiên, hãng sau đó đã loại bỏ giải pháp này do chi phí sản xuất cao và yêu cầu không gian lắp đặt lớn hơn bên trong thiết bị.

Bên cạnh camera chính, iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sẽ nâng cấp camera góc siêu rộng. Theo Kuo, Apple có thể chuyển từ công nghệ đóng gói flip-chip hiện nay sang giải pháp COB (chip-on-board) tiên tiến hơn.

Theo các nguồn tin, Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9/2026. Trong khi đó, các phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ được công bố vào đầu năm 2027.