Sai lầm khi lắp điều hòa khiến tiền điện tăng vọt, nhiều người Việt mắc phải

Sai lầm trong quá trình lắp đặt này khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng nắng nóng và nhu cầu sử dụng điều hòa không ngừng gia tăng, nhiều gia đình đang vô tình mắc phải một sai lầm phổ biến khi lắp đặt thiết bị khiến lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Innovation Energy do các nhà khoa học thuộc Khoa Kiến trúc, Khoa Kỹ thuật Điện và Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) thực hiện đã phân tích tác động của các vật cản xung quanh dàn nóng điều hòa đến hiệu suất hoạt động của hệ thống làm mát trong các tòa nhà.

Kết quả cho thấy, xu hướng ưu tiên tính thẩm mỹ bằng cách che chắn hoặc giấu kín dàn nóng sau các lớp lam trang trí, hộp bảo vệ hoặc tấm chắn bụi đang gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tản nhiệt của thiết bị. Khi luồng không khí lưu thông bị hạn chế, điều hòa phải hoạt động lâu hơn để đạt nhiệt độ cài đặt, từ đó tiêu thụ nhiều điện năng hơn.

Theo một nghiên cứu mới, việc che kín hoặc bao bọc quá mức dàn nóng điều hòa có thể làm giảm hiệu suất làm mát, kéo dài thời gian vận hành và khiến chi phí điện năng tăng cao hơn mức cần thiết. (Ảnh minh hoạ)

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát thiết kế lắp đặt điều hòa tại hơn 80 thành phố và ghi nhận việc che chắn dàn nóng đang trở thành xu hướng phổ biến tại nhiều khu đô thị hiện đại. Trong nhiều trường hợp, dàn nóng được đặt phía sau các kết cấu trang trí nhằm đảm bảo mỹ quan cho mặt tiền công trình.

Tuy nhiên, dù giúp không gian bên ngoài gọn gàng hơn, các giải pháp này lại thường chưa được tính toán đầy đủ về yêu cầu thông gió và tản nhiệt. Điều đó khiến hiệu suất làm mát suy giảm, đồng thời làm gia tăng mức tiêu thụ điện năng của hệ thống điều hòa.

Theo nhóm nghiên cứu, quá trình đô thị hóa nhanh tại nhiều quốc gia châu Á đang khiến nhu cầu làm mát tăng mạnh. Cùng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ngày càng rõ rệt, điều hòa trở thành một trong những thiết bị tiêu thụ điện lớn nhất tại các thành phố.

Để đánh giá cụ thể tác động của các lớp che chắn, nhóm nghiên cứu đã phân tích nhiều thông số cấu trúc khác nhau như độ xốp của tấm đục lỗ, khoảng cách thông gió và góc nghiêng của các lam chắn.

Kết quả cho thấy khi dàn nóng bị bao kín hoàn toàn, mức tiêu thụ năng lượng cho làm mát tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, thời gian vận hành của hệ thống điều hòa cũng kéo dài hơn do thiết bị phải làm việc nhiều hơn để giải phóng lượng nhiệt sinh ra trong quá trình hoạt động.

Các chuyên gia cho rằng việc bố trí dàn nóng cần bảo đảm đủ không gian thông thoáng để luồng khí nóng được thoát ra ngoài hiệu quả. Nếu chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ mà bỏ qua yêu cầu kỹ thuật, người dùng có thể phải trả hóa đơn điện cao hơn, đồng thời làm giảm tuổi thọ của thiết bị trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiện vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể về thiết kế lớp vỏ che dàn nóng điều hòa. Đây được xem là khoảng trống cần sớm được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm áp lực lên hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu làm mát ngày càng tăng.