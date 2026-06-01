Người từng chuyển 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng sau đây khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng VPBank, VIB sau chủ động liên hệ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang đề nghị những người từng chuyển 500.000 đồng vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây bán "xô cát chứa vàng" trên mạng xã hội khẩn trương liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng tại Sơn La và nhiều địa phương khác trong các năm 2025 - 2026.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Hoàng Văn Nhanh (SN 2000, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai; hiện ở xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cùng một số đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức bán các xô cát được quảng cáo có chứa vàng trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra cho biết Nhanh đã mua lại hai kênh YouTube mang tên "Cuộc sống tìm vàng" và "Bảo Long", đồng thời thuê hoặc mua nhiều tài khoản ngân hàng cùng SIM điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream trên YouTube, giới thiệu những xô cát được cho là có chứa vàng. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này thực hiện việc đãi cát, nhặt các hạt màu vàng và khẳng định đó là vàng thật nhằm tạo niềm tin cho người xem.

Theo phương thức hoạt động được xác định, mỗi xô cát được rao bán với giá 500.000 đồng. Sau khi người mua chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thông báo đã tìm thấy lượng vàng có giá trị lớn trong xô cát và tiến hành quy đổi thành tiền.

Để nhận số vàng hoặc khoản tiền được cho là trúng thưởng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm các khoản thuế, phí vận chuyển và nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tài sản.

Các tài khoản được xác định liên quan đến vụ việc gồm 4 tài khoản ngân hàng VPBank: 0334736641 mang tên Trần Thị Hương, 394810468 mang tên Đoàn Hồng Hiệp, 0855950649 mang tên Hoàng Thị Anh Tuyết, 0778693229 mang tên Nguyễn Thị Dung; cùng 3 tài khoản ngân hàng VIB: 087723980 mang tên Bùi Thị Thủy Linh, 087062452 mang tên Dương Thị Vân Anh và 082171329 mang tên Nguyễn Văn Cường.

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng chuyển tiền vào các tài khoản trên chủ động liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị các cá nhân từng chuyển tiền mua xô cát hoặc có liên quan đến vụ việc sớm liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức livestream khoe lợi nhuận, trúng thưởng hoặc rao bán các sản phẩm có giá trị cao trên mạng xã hội, đặc biệt với những giao dịch yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để nhận hàng hoặc nhận thưởng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an