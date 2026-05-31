Thêm loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

VNeID sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng mà người dân cần biết.

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về sử dụng biểu mẫu, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID đối với các hồ sơ yêu cầu cấp phiếu qua VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nội dung hiển thị gồm thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất và thông tin chi tiết tương ứng với nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp trước đó.

Từ 1/7 tới đây, sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID mà người dân cần biết. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, thông tin theo phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2, người dùng phải nhập mã xác thực gồm 6 số trên VNeID mới có thể truy cập.

Dự thảo cũng quy định cá nhân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để xem thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID. Trường hợp phát hiện sai sót, người dân có thể yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất mỗi phiếu lý lịch tư pháp bản giấy sẽ được cấp kèm một mã QR để xác thực. Khi quét mã, cơ quan hoặc tổ chức cần nhập 5 trường thông tin cơ bản gồm mã hồ sơ một cửa điện tử, họ tên, ngày sinh, giới tính và số CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu.

Hệ thống sẽ xác nhận tính hợp lệ của phiếu và hiển thị thông tin về ngày cấp, cơ quan cấp. Nếu cần xem phiếu lý lịch tư pháp số 1, cơ quan, tổ chức phải đăng nhập bằng tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực trên VNeID. Riêng phiếu số 2 chỉ được hiển thị cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, cá nhân đăng nhập tài khoản định danh điện tử để tra cứu. Trường hợp muốn xem phiếu số 2 cũng phải nhập mã xác thực gồm 6 chữ số.

Theo dự thảo, người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hai hình thức gồm trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID; hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, qua dịch vụ bưu chính nếu chưa có định danh điện tử.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ để xử lý, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối nếu không đủ điều kiện. Tiếp đó, cơ quan chức năng xác minh tình trạng án tích, thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có) trước khi lập phiếu lý lịch tư pháp để lãnh đạo ký cấp.

Kết quả được trả theo hình thức người dân đăng ký, gồm nhận trực tiếp, qua bưu chính, email, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Đặc biệt, dự thảo nêu rõ trường hợp quá hạn trả phiếu lý lịch tư pháp mà chưa có kết quả, cơ quan giải quyết phải lập phiếu xin lỗi, nêu rõ lý do chậm trễ và hẹn lại thời gian trả kết quả cho người dân.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh