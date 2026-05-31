Xiaomi ra mắt smartphone và thiết bị thông minh mới

Xiaomi 17T Series cùng nhiều thiết bị đeo, âm thanh và gia dụng thông minh vừa được ra mắt.

Tâm điểm của sự kiện là bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Cả hai đều được trang bị hệ thống camera hợp tác phát triển với Leica, trong đó lần đầu xuất hiện camera telephoto 5x trên cả hai phiên bản. Cụm camera có độ phân giải 50MP, tích hợp chống rung quang học (OIS) và hỗ trợ khả năng zoom bằng thuật toán AI.

Về cấu hình, Xiaomi 17T Pro sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm, trong khi Xiaomi 17T được trang bị Dimensity 8500-Ultra. Hai thiết bị đều sở hữu hệ thống tản nhiệt mới cùng pin dung lượng lớn, hỗ trợ sạc nhanh công suất cao.

Bên cạnh smartphone, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AIoT với các thiết bị đeo và âm thanh mới như Xiaomi Watch S5 được trang bị màn hình AMOLED 1,48 inch, hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nhiều chế độ luyện tập thể thao. Xiaomi Smart Band 10 Pro sở hữu màn hình lớn hơn, trong khi Xiaomi Buds 6 được nâng cấp về khả năng tái tạo âm thanh và chống ồn chủ động.

Ở mảng điện gia dụng, Xiaomi giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới thuộc thương hiệu Mijia

Xiaomi 17T có giá 20,09 triệu đồng cho bản 12GB/256GB và 20,99 triệu đồng cho bản 12GB/512GB. Xiaomi 17T Pro có giá 23,99 triệu đồng (12GB/256GB), 24,99 triệu đồng (12GB/512GB) và 26,99 triệu đồng (12GB/1TB).

Một số hệ thống bán lẻ trong nước đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho người dùng. Tại TP.HCM, Di Động Việt triển khai chương trình workshop cho khách hàng trực tiếp dùng thử sản phẩm, trải nghiệm khả năng chụp ảnh với hệ thống camera Leica cũng như tìm hiểu các tính năng mới trên thiết bị.

Sự kiện cũng có sự tham gia của một số KOL công nghệ, chia sẻ đánh giá ban đầu về hiệu năng, khả năng quay chụp và những thay đổi trên thế hệ sản phẩm mới. Theo đại diện nhà bán lẻ, nhu cầu trải nghiệm thực tế trước khi quyết định mua đang ngày càng phổ biến, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ quan tâm đến camera và các tính năng sáng tạo nội dung.