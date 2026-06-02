Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến thẻ căn cước

Lợi dụng đợt cao điểm cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho học sinh, nhiều đối tượng đã giăng bẫy lừa đảo tinh vi qua điện thoại và mạng xã hội. Nắm bắt tâm lý lo lắng cho hồ sơ nhập học của con em, không ít phụ huynh đã sập bẫy, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Hưng Yên và nhiều địa phương trên cả nước. Cụ thể tại xã A Sào, cơ quan công an liên tục tiếp nhận phản ánh về việc các đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện yêu cầu phụ huynh cập nhật thông tin hoặc kích hoạt VNeID mức độ 2 cho học sinh.

Đánh trúng vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh sợ con em bị ảnh hưởng đến quá trình thi cử hay hoàn thiện hồ sơ đầu cấp, những kẻ lừa đảo liên tục đưa ra thông báo sai lệch về dữ liệu dân cư. Để tăng mức độ uy tín, chúng trắng trợn gọi video với trang phục giống hệt lực lượng Công an nhân dân, đồng thời sử dụng các phần mềm làm giả số điện thoại cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin tuyệt đối với nạn nhân.

Một khi đã lấy được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ hướng dẫn phụ huynh truy cập vào các đường link lạ để tải những ứng dụng giả mạo mang mác dịch vụ công hoặc hỗ trợ đồng bộ dữ liệu. Ngay sau khi người dùng cài đặt ứng dụng và vô tình cấp quyền truy cập, kẻ gian sẽ âm thầm chiếm quyền điều khiển thiết bị di động.

Từ lúc này, chúng dễ dàng thu thập mọi thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và đọc trộm mã OTP gửi về máy. Hậu quả là nhiều phụ huynh đã bị bòn rút những khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn. Đây là thủ đoạn tuy không mới nhưng lại được bọc dưới một vỏ bọc tinh vi hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và ảnh hưởng xấu đến an ninh mạng.

Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trẻ em từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước hoàn toàn có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt lưu ý rằng thủ tục này bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an để xác thực thông tin. Cơ quan chức năng tuyệt đối không hỗ trợ đăng ký hay đồng bộ dữ liệu qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hay các đường link trực tuyến. Thêm vào đó, điều kiện bắt buộc để đăng ký cho trẻ là bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2 trước đó.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm không gian mạng, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển khoản để làm nhanh hay kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Mỗi cá nhân cần giữ kín thông tin về giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và mã OTP, kiên quyết không cung cấp cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Người dân cũng cần ghi nhớ rằng VNeID là ứng dụng duy nhất của Bộ Công an, chỉ được phép tải trực tiếp từ cửa hàng ứng dụng chính thức như App Store đối với iPhone hoặc Google Play đối với thiết bị Android. Mọi đường link lạ hay file cài đặt bên ngoài đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Khi nhận được các thông tin liên quan đến hồ sơ của con em, phụ huynh nên chủ động liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc công an địa phương để xác minh. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường nghi ngờ bị lừa đảo, hãy lập tức báo tin cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý và ngăn chặn dòng tiền kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên