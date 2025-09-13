Xe lu cán tử vong 3 công nhân khi đang trải nhựa đường trên cao tốc

Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình thi công trên tuyến đường cao tốc BR-163 đông đúc ở Sorriso, Mato Grosso, Brazil, vào ngày 10/9. Cỗ máy khổng lồ lăn về phía trước, đâm trúng nhiều công nhân.

Hai người đã tử vong ngay tại chỗ trong khi người thứ ba được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bất chấp những nỗ lực cấp cứu của đội ngũ y tế, người đàn ông đã tử vong vì vết thương.

Các nạn nhân được xác định là Iury Suellington Andrade da Silva, Francisco de Albuquerque Silva và Jordel Freitas Cupertino dos Anjos.

Ba công nhân đã thiệt mạng sau khi bị một chiếc xe lu cán qua ở Sorriso, Brazil.

Cả 3 đều mới bắt đầu công việc và được tập đoàn Nova Rota do Oeste thuê để giám sát công trình chưa đầy một tháng.

Những hình ảnh đau thương được chia sẻ trực tuyến cho thấy hai nạn nhân nằm bất động trên đường sau khi chiếc xe lu đâm vào họ.

Những cảnh tượng kinh hoàng đã gây chấn động khắp Brazil và đặt ra câu hỏi cấp bách về việc làm thế nào một chiếc xe chậm và ồn ào như vậy có thể tông vào 3 người đàn ông trước khi dừng lại.

Hiện sự việc đang được điều tra.