Won Bin yêu đương bí mật, đến lúc chia tay cũng không cho "búp bê xứ Hàn" 1 danh phận?

Câu chuyện giữa Won Bin và Han Chae Young phản ánh một phần thực tế của showbiz Hàn Quốc thời kỳ đầu những năm 2000

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Won Bin luôn được ví như biểu tượng của sự hoàn hảo: vẻ đẹp lạnh lùng, diễn xuất sâu sắc và cuộc sống riêng tư gần như tuyệt đối. Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi trở thành người chồng của Lee Na Young, tài tử này từng có một mối tình đầy bí mật với “búp bê xứ Hàn” Han Chae Young - người từng đóng cùng anh trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu năm 2000. Câu chuyện tình của họ ngắn ngủi, kín đáo và kết thúc mà không để lại một danh phận chính thức nào cho người phụ nữ từng là chỗ dựa tinh thần của anh.

Điều khiến công chúng đến nay vẫn thổn thức mỗi khi nhắc lại không chỉ vì sự xứng đôi vừa lứa của cặp đôi, mà còn bởi cái kết đầy cay đắng: yêu nhau trong âm thầm, chịu đựng vô vàn tủi hờn để rồi khi đường ai nấy đi, người ta mới vỡ lẽ hóa ra họ từng là một đôi. Thậm chí, việc Won Bin khăng khăng giấu kín chuyện tình cảm đến phút chót đã khiến Han Chae Young không ít lần phải ấm ức, để lại vết gợn lớn về một danh phận chưa bao giờ trọn vẹn.

Won Bin và Han Chae Young từng có 1 mối tình thanh xuân không thể quên. Ảnh: Elle

Mối tình thanh xuân trong bóng tối

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2000, khi bộ phim truyền hình kinh điển Trái Tim Mùa Thu càn quét khắp châu Á. Dù không đóng cặp trực tiếp với nhau (Won Bin vào vai nam phụ si tình Han Tae Suk, còn Han Chae Young đảm nhận vai Shin Ae lúc nhỏ), nhưng cơ duyên tại trường quay đã kéo hai trái tim trẻ tuổi lại gần nhau.

Thế nhưng, thay vì công khai nhận được sự chúc phúc từ người hâm mộ, cuộc tình ấy lại bước vào một "vùng xám" mang tên bí mật. Vốn nổi tiếng là một nam diễn viên có tính cách kín đáo, trầm lặng và cực kỳ bảo bọc đời tư, Won Bin chọn cách giấu nhẹm chuyện tình cảm khỏi tầm ngắm của truyền thông. Trong suốt gần một năm gắn bó, ngay cả khi Won Bin nhập ngũ, Han Chae Young vẫn lặng lẽ lui về phía sau, âm thầm làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn trai.

Cặp đôi nên duyên nhờ phim Trái Tim Mùa Thu. Ảnh: X

Trớ trêu thay, sự kín đáo đến cực đoan của nam tài tử lại trở thành con dao hai lưỡi bóp nghẹt mối quan hệ. Trong khi Han Chae Young với tính cách phóng khoáng, cởi mở luôn khao khát được công khai tình yêu ngọt ngào của mình dưới ánh mặt trời, được đường đường chính chính đứng cạnh người mình yêu, thì Won Bin lại chọn sự im lặng tuyệt đối. Việc không thể cho bạn gái một danh phận chính thức, luôn bắt người yêu phải chịu cảnh "ẩn khuất trong bóng tối" đã tạo nên những rạn nứt âm ỉ.

Chưa đầy một năm bên nhau, tình yêu trẻ tuổi ấy chính thức đi đến hồi kết trong sự hụt hẫng. Mãi cho đến khi cả hai đường ai nấy đi, truyền thông và công chúng mới ngỡ ngàng vỡ lẽ ra rằng họ từng là một đôi tình nhân. Sự ra đi trong lặng lẽ ấy để lại cho Han Chae Young nhiều tổn thương. Trong một vài bài phỏng vấn sau này khi nhắc lại chuyện cũ, "búp bê xứ Hàn" từng có những chia sẻ lấp lửng, thậm chí úp mở cho rằng bạn trai cũ sống không đủ dũng khí, là người "không đáng mặt nam nhi" vì đến một danh phận công khai cũng tiếc rẻ với người mình yêu.

Han Chae Young muốn công khai tình yêu, nhưng Won Bin lại muốn giữ kín. Ảnh: X

Ngã rẽ của 2 cuộc đời

Hơn 20 năm sau câu chuyện tình được truyền thông nhắc lại, Won Bin và Han Chae Young đều đã bước sang một chương khác của cuộc đời.

Sau bộ phim The Man from Nowhere năm 2010 – bộ phim tạo nên cú hích lớn về doanh thu và hình ảnh – Won Bin gần như rút lui hoàn toàn khỏi màn ảnh. Tính đến năm 2026, anh đã có gần 16 năm không đóng phim. Nhiều nguồn tin cho biết hình ảnh quá mạnh mẽ từ vai diễn ấy khiến Won Bin khó nhận được những lời mời phù hợp, dù anh vẫn giữ đam mê diễn xuất. Vợ anh từng chia sẻ rằng Won Bin vẫn đọc kịch bản, vẫn quan tâm đến điện ảnh và đôi khi bày tỏ mong muốn được tham gia những dự án hay.

Won Bin vắng bóng trên màn ảnh đã lâu. Ảnh: X

Cuộc sống riêng của tài tử sinh năm 1977 khá ổn định. Năm 2015, anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young trong một đám cưới giản dị tại cánh đồng lúa mạch ở quê nhà Jeongseon. Đám cưới siêu tiết kiệm này chỉ tốn chi phí 1,1 triệu won (hơn 20 triệu đồng) Năm sau, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Họ sống rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Năm 2025, một bức ảnh chung của hai vợ chồng tại bảo tàng gây sốt vì đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm họ lộ diện bên nhau.

Ảnh: X

Ảnh: X

Anh kết hôn với Lee Na Young trong 1 đám cưới giản dị ở quê nhà. Ảnh: X

Won Bin vẫn duy trì hình ảnh thương hiệu qua các quảng cáo cao cấp. Những người từng gặp Won Bin gần đây đều nhận xét rằng vẻ đẹp của anh gần như không thay đổi, nam diễn viên vẫn sở hữu khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc sảo. Cháu gái của anh là diễn viên Han Ga Eul cũng xác nhận chú đang sống khỏe mạnh. Dù fan vẫn mong chờ sự trở lại, nhiều người bắt đầu chấp nhận rằng Won Bin có thể chọn con đường riêng tư, chỉ xuất hiện khi thực sự muốn.

Fan "ngóng dài cổ" Won Bin quay trở lại màn ảnh. Ảnh: X

Trong khi Won Bin chọn lối sống ẩn dật, Han Chae Young tiếp tục hoạt động nghệ thuật và xây dựng cuộc sống gia đình vững chắc. Năm 2007, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Choi Dong Joon, hơn cô 4 tuổi. Đám cưới từng gây chú ý với món quà cầu hôn “khủng” gồm nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu won, xe hơi xa xỉ và căn hộ cao cấp ở Cheongdamdong. Năm 2013, đôi vợ chồng chào đón con trai đầu lòng.

Ảnh: MyDaily

Han Chae Young kết hôn với chồng đại gia vào năm 2007. Ảnh: X

Chồng cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương khủng...

... cùng siêu xe, căn hộ. Ảnh: X

Đến năm 2026, Han Chae Young và chồng đã bước sang năm thứ 19 của hôn nhân. Mỹ nhân sinh năm 1980 thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm áp trên mạng xã hội như kỷ niệm ngày cưới với bánh kem, nến, hoa hồng; chuyến du lịch Bali cùng con trai... Cô từng đăng ảnh con trai 13 tuổi, khoe cậu bé cao gần bằng mẹ, có ngoại hình điển trai khiến fan không khỏi trầm trồ.

Về sự nghiệp, Han Chae Young vẫn đều đặn xuất hiện trong phim ảnh và chương trình thực tế. Dù tuổi đã ngoài 46, “búp bê xứ Hàn” vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực, được nhiều khán giả mến mộ

Ảnh: X

Đã bước vào tuổi trung niên nhưng “búp bê xứ Hàn” vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực. Ảnh: X

Con trai của cô cũng đã lớn. Ảnh: Instagram

Nhìn lại mối tình năm xưa

Câu chuyện giữa Won Bin và Han Chae Young phản ánh một phần thực tế của showbiz Hàn Quốc thời kỳ đầu những năm 2000: sự bảo vệ hình ảnh cá nhân đôi khi được đặt lên trên cả tình cảm. Won Bin chọn sự kín đáo tuyệt đối, đây là phong cách mà anh duy trì đến tận hôm nay trong hôn nhân với Lee Na Young. Han Chae Young dù từng cảm thấy thiếu danh phận, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bền vững bên người chồng doanh nhân và con trai.

2 người đã đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau. Một người trở thành huyền thoại vắng bóng đầy bí ẩn, người kia là “búp bê” vẫn tỏa sáng với cuộc sống gia đình ổn định. Mối tình bí mật năm xưa có lẽ sẽ mãi chỉ là một trang nhỏ trong lịch sử giải trí Hàn, thi thoảng sẽ được khán giả nhắc lại và phảng phất chút tiếc nuối