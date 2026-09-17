Người mẫu - hot girl Mai Trinh vừa đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, hưởng dương 32 tuổi

Người đẹp này được gia đình xác nhận đã ra đi ở tuổi ngoài 30.

Ngày 17/9, tờ Yahoo Taiwan đưa tin người mẫu - hot girl Dương Mai Trinh được gia đình xác nhận đã qua đời ở tuổi 32. Theo cáo phó được người thân đăng tải, Mai Trinh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/9. Tang lễ của cô sẽ được tổ chức vào ngày 23/9 tới đây tại Nhà tang lễ thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Liên quan đến nguyên nhân cái chết của Dương Mai Trinh, gia đình và công ty quản lý từ chối tiết lộ.

Sở hữu gương mặt ngọt ngào, nổi bật cùng vóc dáng quyến rũ, Dương Mai Trinh hiện có khoảng hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram. Lần cuối cùng, người mẫu - hot girl đình đám này xuất hiện trước công chúng là vào tháng 7 tại 1 sự kiện thương mại ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Trong khi đó, bài đăng công khai cuối cùng trên trang cá nhân của Mai Trinh dừng lại ở ngày 25/8. Khi đó, cô cùng bạn bè tới Busan, Hàn Quốc du lịch và chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp cùng khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi. Không ai ngờ chưa đầy hai tuần sau chuyến xuất ngoại, cô đã ra đi vĩnh viễn.

Người mẫu - hot girl Dương Mai Trinh đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi thông tin cô qua đời được công bố, phần bình luận bên dưới các bài đăng trên tài khoản cá nhân của Dương Mai Trinh nhanh chóng ngập tràn những lời chia buồn. Một người bạn thân của cố nghệ sĩ đau buồn viết: "Mai Trinh đã rời xa chúng ta, nhiệm vụ của kiếp này đã hoàn thành rồi. Cậu không còn ở đây, nhưng cậu mãi mãi có 1 vị trí riêng trong lòng chúng tôi". Theo người này, trước khi nữ người mẫu đột ngột qua đời, cả hai vốn hẹn nhau vào ngày 9/9 sẽ cùng tham dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn thân khác. Tuy nhiên, cuối cùng mọi người lại không thể chờ được Dương Mai Trinh xuất hiện.

Phía công ty quản lý cũng đưa ra thông báo bày tỏ sự thương tiếc, bàng hoàng trước sự ra đi của Dương Mai Trinh. Họ cho biết lúc sinh thời Mai Trinh luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết, nghiêm túc, tận tâm và hết lòng với công việc. Bên cạnh đó, công ty quản lý cũng kêu gọi cư dân mạng giữ sự đồng cảm, tôn trọng, cũng như dành cho gia đình Dương Mai Trinh không gian riêng tư và sự bình yên cần thiết vào thời điểm khó khăn này.

Dương Mai Trinh từng hứa tham dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn thân. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi sinh nhật đối phương diễn ra, cô đã qua đời. Ảnh: Sina.

Nguồn: Yahoo Japan, China Times