Trương Nhã Kỳ bị cắt sóng

Trương Nhã Kỳ vướng tranh cãi thái độ làm việc không tốt. Cô bị đài truyền hình xóa tên trong mọi chương trình.

Trang 163 đưa tin chương trình giải trí là con dao hai lưỡi, có ngôi sao nhờ biểu hiện tốt mà thu về danh tiếng cao, thậm chí nhận được hợp đồng quảng cáo. Ngược lại, cũng có trường hợp như Trương Nhã Kỳ vì tham gia game show mà bị đóng băng sự nghiệp.

Ngôi sao bị ghét nhất mạng xã hội

Theo 163, khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa 10, Trương Nhã Kỳ bị đánh giá là luôn tỏ ra bận rộn, nỗ lực làm việc nhưng đem lại hiệu quả thấp, dẫn đến sai lầm và đẩy trách nhiệm cho người khác. Huỳnh Hiểu Minh vốn là đàn anh có EQ cao nhưng từng chê Trương Nhã Kỳ lười biếng.

Trương Nhã Kỳ còn bị chỉ trích vì đổ lỗi cho Vương Tuấn Khải khi xảy ra sự cố lên nhầm món. Vương Tuấn Khải nhiều lần nhắc Trương Nhã Kỳ bổ sung dụng cụ ăn uống cho khách. Cô đều trả lời "ngay đây" nhưng không thực hiện, cuối cùng phải để thành viên khác hoàn thành.

Vương Tuấn Khải là một trong những nam nghệ sĩ có lượng người hâm mộ hùng hậu nhất giới giải trí Hoa ngữ, vì vậy Trương Nhã Kỳ nhận làn sóng phẫn nộ cực lớn từ fan của anh.

Trương Nhã Kỳ không xử lý tình huống tốt, ghi nhãn "đã bán hết" cho một loại rượu vang được tài trợ với lợi nhuận cao, khiến nhà tài trợ chịu tổn thất. Trương Nhã Kỳ báo cáo doanh thu hằng ngày sai lệch, không tính đến chi phí mua hàng, khiến chương trình Nhà hàng Trung Hoa lần đầu có một ngày thua lỗ trong suốt 10 mùa phát sóng.

Sau nhiều tranh cãi, hình ảnh Trương Nhã Kỳ đã bị xóa khỏi poster giới thiệu show Nhà hàng Trung Hoa. Dù chỉ giữ vai trò khách mời trong Hoa Tỷ Đệ 8 (còn có tên gọi khác là Hoa nhi và thiếu niên), cảnh của Trương Nhã Kỳ cũng bị cắt sạch.

Trương Nhã Kỳ liên tục bị đài truyền hình Hồ Nam cắt sóng.

Trương Nhã Kỳ từng là khách mời được yêu thích trong Hoa Tỷ Đệ 7, sau đó cô được giao nhiệm vụ dẫn một khách mời khác tham gia phần 8. Tuy nhiên, cảnh của cô đã bị xóa sau những tranh cãi từ chương trình Nhà hàng Trung Hoa 10. Thậm chí nhiều người còn cho rằng cô bị đài này đóng băng hoạt động, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các thương hiệu từng hợp tác trước đó đồng loạt xóa bỏ hình ảnh quảng bá. Nữ nghệ sĩ dừng cập nhật trang cá nhân và mất gần 200.000 người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Trương Nhã Kỳ chia sẻ cô chỉ phát hiện ra việc mình bị xóa bỏ nhờ tin tức trên truyền thông. Điều này cho thấy nhà đài không có sự thông báo với nghệ sĩ.

Người đẹp xin lỗi, hứa nhìn nhận lại lỗi lầm của mình và thay đổi tích cực hơn. Cô chấp nhận những lời chỉ trích và cầu xin cư dân mạng ngừng tranh cãi.

Nghệ sĩ Trung Quốc dễ dàng bị cấm sóng

Khi Trương Nhã Kỳ liên tục bị cắt sóng, nhiều khán giả cho rằng đài truyền hình Hồ Nam đang xử ép nghệ sĩ, trừng phạt nặng nề không có tiêu chuẩn rõ ràng. Những tranh cãi của Trương Nhã Kỳ chỉ thuộc phạm trù tính cách cá nhân, cô không vi phạm pháp luật, đạo đức nhưng bị cắt sóng giống như đối với tội phạm.

Cách xử lý này có thể giúp đài truyền hình tránh rủi ro, nhưng lại khiến nghệ sĩ đánh mất sự nghiệp, danh tiếng vì hành động "xét xử vô tình" của nhà đài. Theo 163, các thương hiệu rất dễ bị tác động với động thái của đài truyền hình. Khi bị nhà đài cắt sóng, nghệ sĩ dễ rơi vào tình trạng là "ngôi sao có vết nhơ", "dễ gặp rủi ro", thương hiệu quyết định chấm dứt hợp tác. Khán giả cũng dễ đánh giá danh tiếng nghệ sĩ theo chiều hướng tiêu cực.

Trang 163 đặt câu hỏi tiêu chuẩn để đài Hồ Nam cắt bỏ hình ảnh các nghệ sĩ là gì? Trước đó, những nghệ sĩ vướng scandal lớn như Thái Từ Khôn "trả tiền để bạn gái phá thai", Lý Dịch Phong "mua dâm", Trịnh Sảng "trốn thuế và nhờ người mang thai hộ" mới bị cắt sóng. Hiện tại nghệ sĩ chỉ vướng tranh cãi nhỏ về thái độ cũng bị nhà đài trừng phạt đến mất sự nghiệp.

Khán giả cho rằng tranh cãi của Trương Nhã Kỳ không đáng bị cấm sóng.

Khác với Trương Nhã Kỳ, nam ca sĩ Hoan Tử không chấp nhận việc bị cắt sóng không rõ lý do. Anh chỉ xuất hiện vỏn vẹn 49 giây trong show Call Me By Fire 2026, tất cả hình ảnh đều là góc quay tiêu cực. Khán giả chỉ thấy anh đang nghịch điện thoại hoặc tỏ ra mệt mỏi.

Hoan Tử đã đâm đơn kiện đài Hồ Nam vì ảnh hưởng tới danh tiếng và lợi ích của mình. Nam ca sĩ cho biết để xuất hiện trong chương trình, anh từ chối một buổi hòa nhạc đã bán hết vé, dẫn đến thiệt hại hơn một triệu NDT.

Việc Hoan Tử bị cắt sóng cũng làm dấy lên nghi ngờ anh vướng scandal nghiêm trọng nên mới bị nhà đài "đối xử đặc biệt".

Trương Nhã Kỳ sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Trung Quốc. Sau đó, cô du học và lấy bằng thạc sĩ Luật tại Đại học Boston. Trương Nhã Kỳ còn là vũ công Trung Quốc cấp 10. Trước khi vướng scandal, cô đang làm MC kiêm người sáng tạo nội dung video cho Đài truyền hình Hồ Nam.