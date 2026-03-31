WHITE ANT giới thiệu bộ sưu tập Tempo Reverso tại Shanghai Fashion Week AW2026

Một sân khấu chạm đến cảm xúc khi không nằm ở những gam màu bắt mắt, những hình khối được tạo ra để gây chú ý mà ở sự tinh tế, vững vàng của cấu trúc, ở cách mọi đường cắt, mọi chất liệu được đặt đúng chỗ, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh thoát - đủ để mỗi thiết kế tự kể câu chuyện của mình và sau đó là viết tiếp câu chuyện thanh lịch và bền vững theo cách riêng của thương hiệu.

Một hành trình không vội

Hơn hai mươi năm, WHITE ANT không xây dựng tên tuổi trên những mùa xu hướng hay những lần "bắt trend".

Trong mỗi hành trình tiến gần đến thiên nhiên, thương hiệu chọn cách: lặng lẽ, kỹ lưỡng, và kiên định với những gì thuộc về nền tảng. Một thiết kế được hoàn thiện với kỹ thuật chuẩn mực. Một detail mang màu sắc văn hóa và tôn vinh đôi bàn tay thủ công. Một đường cắt được tính toán để vừa vặn với cơ thể qua năm tháng. Một chất liệu tự nhiên được lựa chọn không vì nó đang "hot", mà vì nó đủ trung thực để đồng hành lâu dài.

Đó là cách WHITE ANT lựa chọn là hệ giá trị làm nên thương hiệu. Một kim chỉ nam để từng ngày bền bỉ hoàn thiện hơn nữa và sẵn sàng với những bước tiến mới.

Tempo Reverso: suy tưởng về một nhịp đảo chiều

Bộ sưu tập AW2026 mang tên Tempo Reverso. không phải sự trở về quá khứ. Cũng không phải một cuộc chạy đua về phía trước. Đó là một khoảng dừng có chủ đích.

Giám đốc Sáng tạo Bạch Cao Cường gọi đó là "khoảnh khắc để lắng nghe chính mình". Và trong khoảnh khắc ấy, những thiết kế của WHITE ANT hiện ra như một sự khẳng định nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Bảng màu đơn sắc đa tầng: downtown brown, black beauty, cloud dancer được kết nối uyển chuyển trên từng đường cắt khí chất cùng chất liệu "xanh" insight. Nơi những nhân vật chính: wool-poly-silk blend, floral nest lace, silk leather satin, mohair fur, raschel lace kết hợp với các điểm nhấn thủ công - lông vũ, ngọc trai, pha lê - được tiết chế, không để trang trí, mà để gợi, để ánh lên một dáng vẻ "vừa đủ, dễ chịu"

Mọi mảnh ghép không cố gắng thu hút. Tất cả chỉ đơn giản là hiện diện - một sự hiện diện đầy tinh tế.

Sàn diễn như một khoảng lặng

Đêm diễn tại Xintiandi 30.03 cũng được thiết kế như một phần của triết lý đó.

Âm nhạc tối giản. Ánh sáng không phô diễn mà như một chất liệu - lướt nhẹ theo chuyển động của vải, phác họa cấu trúc và tôn vinh texture. Không gian mở với những đường line rõ ràng, và đặc biệt là những khoảng trống.

"Chính khoảng trống tạo nên chiều sâu," thương hiệu nói. "Trong thời trang cũng như trong đời sống."

Với một thương hiệu lần đầu xuất hiện tại tuần lễ thời trang hàng đầu châu Á, đây là một cách làm táo bạo. Nhưng có lẽ cũng là cách duy nhất để WHITE ANT kể câu chuyện của mình: không phải bằng âm lượng, mà bằng độ lắng,

Thăng cấp, để vững vàng hơn

Shanghai Fashion Week AW2026 mang chủ đề "Leveling Up".

Với WHITE ANT, "thăng cấp" không có nghĩa là lớn hơn hay nhanh hơn. Đó là sự chín tới như chính hình ảnh mỗi người phụ nữ của nhà Kiến: Thanh lịch, tự tin mà không cần phô trương. Luôn toát lên khí chất giữa một thế giới thời trang đầy ồn ào, song đủ sự lặng lẽ đúng cách để khiến người khác ngoái nhìn.

Founder & Creative Director: Bạch Cao Cường & Dahan Phương Oanh

Tempo Reverso như một lời mời, mời mỗi khán giả ngồi lại, gần hơn một chút từ đó cảm nhận, để thấy rằng thời trang cũng có thể là một khoảng lặng. Đôi khi, điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm giữa một thế giới quá nhanh, chỉ đơn giản là: chậm lại.