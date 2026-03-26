Áo sơ mi và quần ống rộng có ít nhất 4 cách kết hợp trẻ trung, chuẩn thanh lịch

Không cần phải chạy theo quá nhiều xu hướng, chỉ với những món đồ cơ bản như sơ mi và quần ống rộng, chị em vẫn có thể biến hóa phong cách mỗi ngày theo nhiều cách khác nhau. Điều thú vị là cùng một "công thức" quen thuộc nhưng chỉ cần thay đổi chất liệu, màu sắc hoặc cách phối, tổng thể đã trở nên hoàn toàn mới mẻ. Dưới đây là 4 cách mặc đẹp, dễ ứng dụng và cực kỳ thời thượng.

Denim on denim

Denim chưa bao giờ lỗi mốt, và sự kết hợp denim on denim đang quay trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây. Một chiếc sơ mi denim phối cùng quần ống rộng denim tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng.

Vì kiểu trang phục này đã rất nổi bật, phụ kiện đi kèm nên giữ ở mức tối giản như thắt lưng da, túi xách nhỏ hoặc giày sneakers trắng. Nếu muốn tăng phần nổi bật, một đôi kính râm hoặc khuyên tai bản lớn sẽ là lựa chọn hợp lý. Đây là phong cách phù hợp cho những ngày dạo phố, cà phê cuối tuần hay thậm chí là đi làm trong môi trường sáng tạo.

Sơ mi cách điệu và quần ống suông

Nếu bạn muốn một vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn hiện đại, hãy thử kết hợp sơ mi cách điệu với quần ống suông. Những chiếc sơ mi có chi tiết như tay phồng, cổ bèo, thắt nơ hoặc nhấn eo nhẹ sẽ giúp tổng thể trở nên mềm mại và thu hút hơn.

Quần ống suông đóng vai trò cân bằng lại sự "cầu kỳ" của áo. Form quần rộng rãi, thẳng đứng giúp tôn dáng, kéo dài đôi chân và mang lại cảm giác thanh lịch. Đây là combo rất phù hợp cho môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu.

Với set đồ này, chị em nên ưu tiên các gam màu trung tính hoặc pastel để giữ được vẻ tinh tế. Ví dụ, một chiếc sơ mi trắng cách điệu kết hợp cùng quần be hoặc xám nhạt sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Nếu muốn nổi bật hơn, có thể chọn áo có họa tiết nhưng nên giữ quần trơn để tránh rối mắt.

Sơ mi sáng màu và quần âu

Đây là công thức "an toàn" nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Sơ mi sáng màu như trắng, xanh nhạt, hồng pastel, khi kết hợp cùng quần âu ống rộng sẽ tạo nên diện mạo thanh lịch, hiện đại và rất dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Điểm mạnh của cách phối này nằm ở sự gọn gàng và linh hoạt. Chỉ cần sơ vin, thêm một chiếc thắt lưng đơn giản, bạn đã có ngay một set đồ phù hợp khi đi làm. Nếu muốn phá cách nhẹ khi xuống phố, có thể thử kiểu sơ vin một bên để tạo cảm giác thoải mái hơn.

Để tránh sự đơn điệu, chị em có thể thêm một vài phụ kiện như đồng hồ kim loại, vòng cổ mảnh hoặc túi xách có màu sắc nổi bật. Giày loafer, giày cao gót hoặc thậm chí là sneakers đều có thể kết hợp tùy theo phong cách cá nhân.

Sơ mi và quần jeans suông

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày không biết mặc gì nhưng vẫn muốn trông thật "ổn áp". Sơ mi và quần jeans suông là bộ đôi kinh điển, dễ mặc, dễ đẹp và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Một chiếc sơ mi basic, có thể là trắng, kẻ sọc hoặc màu trung tính, khi phối cùng quần jeans suông sẽ mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng không kém phần chỉn chu. Ưu điểm lớn nhất của set đồ này là tính linh hoạt, bạn có thể mặc đi làm, đi chơi đều hợp.

Nếu muốn phong cách năng động hơn, hãy chọn sơ mi oversized và không sơ vin, kết hợp cùng sneakers. Ngược lại, nếu hướng đến sự gọn gàng, hãy sơ vin toàn bộ và thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn.