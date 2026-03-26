Kim Ji Won bị thương hiệu đối xử phân biệt, hoàn toàn mất dạng trong post có Lưu Diệc Phi và Anne Hathaway?

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của BVLGARI mang tên Eclettica tại Milan hôm 24/3 vừa qua bất ngờ trở nên rôm rả hơn tưởng tượng công chúng. Với việc quy tụ những visual hàng đầu của các nền giải trí như Anne Hathaway, Lưu Diệc Phi, Kim Ji Won, Dua Lipa, Priyanka Chopra, Jake Gyllenhaal... BVLGARI đã thành công "gom" được lượng lớn sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu, tuy nhiên không chỉ nhờ câu chuyện tích cực của nhan sắc.

Từ việc ngôi sao xứ Hàn - Kim Ji Won bỗng trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn nhan sắc đến vị trí "center" của các Đại sứ khi chung khung hình cũng là đề tài hot được khán giả xứ Trung quan tâm. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó.

Nhan sắc có phần gầy guộc của Kim Ji Won tại sự kiện này khiến dân tình lo lắng (Ảnh Instagram).

Vị trí center trong các bức ảnh của dàn sao BVLGARI liên tục được thay đổi, tạo nên cuộc bàn tán với các netizen xứ Trung - nền giải trí vốn đặt nặng vấn đề vị thế qua chỗ đứng trong khung hình (Ảnh Instagram).

Hồi kết cho một event là khi tài khoản tích xanh của BVLGARI bắt đầu "xả source" từ sự kiện, song, cũng khơi mào cho nghi vấn liên quan đến việc hãng có "thiên vị" hay không một ngôi sao trong số họ?

Theo đó, trong tổng số 8 bài đăng cập nhật sau sự kiện, động thái của BVLGARI dễ cho thấy sự ưu ái dành cho các gương mặt sở hữu danh hiệu Đại sứ toàn cầu (Global Brand Ambassador). Cụ thể, Dua Lipa nhận được một bài đăng riêng biệt đầy quyền lực, trong khi bộ tứ Anne Hathaway, Lưu Diệc Phi, Priyanka Chopra và Jake Gyllenhaal cùng xuất hiện trong một bài đăng tổng hợp trang trọng.

Trái lại, Kim Ji Won - đại diện duy nhất đến từ xứ sở kim chi tại sự kiện này - chỉ xuất hiện chớp nhoáng duy nhất một lần trong video recap chung của hãng. Sự "thưa thớt" ấy lập tức khiến netizen đặt dấu hỏi về việc liệu nữ diễn viên có đang bị thương hiệu ngó lơ?

Global Brand Ambassador Dua Lipa được dành riên một bài đăng (Ảnh chụp màn hình).

Theo sau đó là bài post của Anne Hathaway, Lưu Diệc Phi, Priyanka Chopra và Jake Gyllenhaal - cả 4 đều là Đại sứ toàn cầu (Ảnh chụp màn hình).

Thực tế, câu trả lời cho sự phân biệt này nằm ngay ở dòng chú thích của BVLGARI. Hãng đã tinh tế khi sử dụng cụm từ "Global Brand Ambassadors" để giới thiệu nhóm của Anne Hathaway và Lưu Diệc Phi. Điều này ngầm xác nhận một quy tắc bất biến trong thế giới xa xỉ: Vị thế cao nhất luôn đi kèm với đặc quyền truyền thông lớn nhất. Tại BVLGARI, các Đại sứ toàn cầu luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi chiến dịch quảng bá quy mô quốc tế.

Kim Ji Won với danh xưng thấp hơn - Brand Ambassador được cho là lý do khiến hình ảnh của cô không được xếp cùng nhóm trên (Ảnh chụp màn hình).

Về phía Kim Ji Won, dù năm 2024 cô được công bố là Đại sứ thương hiệu Hàn Quốc đầu tiên đại diện cho cả 3 mảng trang sức, đồng hồ và nước hoa, nhưng tước vị chính xác của nữ diễn viên vẫn là Brand Ambassador (Đại sứ thương hiệu).

Trong hệ thống phân cấp của hãng, danh xưng này có sự khác biệt rõ rệt về tầm ảnh hưởng so với vị trí Global. Tại thị trường Hàn Quốc, ngoại trừ Lisa đã vững vàng ở vị thế Global Brand Ambassador (Đại sứ toàn cầu), thì Kim Ji Won hiện đang đứng chung hàng ngũ Brand Ambassador với những cái tên đình đám khác như Jang Wonyoung hay Mingyu. Đây có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất cho hành động của nhà kim hoàn nước Ý, nơi mỗi danh xưng đều mang một sức nặng và quyền lợi khác biệt.