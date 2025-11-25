Vượt định kiến lao động chân tay, chàng trai biến 600.000đ khởi nghiệp ở tuổi 16 thành doanh thu 35 tỷ/năm

Năm 2024, Repair.sg đạt doanh thu 1,7 triệu SGD (khoảng 1,3 triệu USD - khoảng 35 tỷ VNĐ), theo các tài liệu được CNBC Make It kiểm chứng. Công ty dự kiến cán mốc 2,3 triệu USD vào năm 2025.

Khởi nghiệp từ… nhu cầu sửa đồ trong nhà của bố mẹ

Chew kể rằng hồi còn nhỏ, giấc mơ của anh luôn là làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng một ngày đầu năm 2016, khi mới 16 tuổi, anh phát hiện ra một “khoảng trống” trên thị trường.

“Bố mẹ tôi cần tìm thợ sửa một số thứ trong nhà, nhưng lúc đó gần như không có nền tảng trực tuyến nào để tìm dịch vụ như vậy,” Chew nhớ lại. “Thế là tôi nghĩ: sao mình không thử tạo một website xem sao?”

Với 30 SGD (khoảng 23 USD - 650.000đ), Chew đăng ký tên miền Repair.sg, nhờ bố hỗ trợ thủ tục mở doanh nghiệp — và hành trình của hai anh em bắt đầu từ đó.

Gần một thập kỷ sau, từ một dự án làm thêm mang màu sắc “lao động phổ thông”, Repair.sg đã trở thành doanh nghiệp hơn 20 nhân sự, tăng trưởng mạnh trong vài năm gần đây.

Hai anh em “mọt kỹ thuật” và những năm tháng làm thêm không biết mệt

Thuở nhỏ, Zames và Amos vốn đam mê lắp ráp và sửa chữa: từ Lego, máy tính cho đến những món đồ trong nhà. Đam mê đó biến thành công việc thật sự khi Repair.sg ra đời, dù giai đoạn đầu vô cùng chật vật.

Trong ba năm đầu, khi cả hai vẫn đang đi học, mọi hoạt động kinh doanh đều phải tranh thủ giữa giờ hoặc buổi tối. Họ cũng phải mất nhiều năm học lấy các chứng chỉ và giấy phép cần thiết — bởi công việc sửa chữa đòi hỏi nhiều kiến thức hơn mọi người tưởng.

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu có đà tăng trưởng, hai anh em gần như tự làm tất cả: thay bóng đèn, sửa nội thất, lắp thiết bị. “Trong bảy năm đầu, thậm chí tới đầu 2024, công ty nhiều lần ở bờ vực đóng cửa,” Chew nói. “Chúng tôi còn trẻ và chưa giỏi kinh doanh.”

Hai anh em từng nhận bất cứ việc gì khách giao, đặt báo thức 4 giờ sáng để kịp phản hồi tin nhắn. Nhiều lần họ nhận phải những công việc không phù hợp, khách quá khó tính hoặc trả giá quá thấp. “Chúng tôi nghĩ mình chỉ là lao động phổ thông nên phải biết ơn bất cứ công việc nào,” Chew thừa nhận.

Đến năm 2021, cả hai quyết định biến Repair.sg thành doanh nghiệp thực thụ — và cũng quyết định không học đại học để dồn toàn lực cho công ty. Từ đây, Repair.sg bắt đầu cất cánh.

Vượt qua định kiến “lao động tay chân”

Hai anh em Chew thuộc thế hệ Gen Z đang có xu hướng chọn việc làm “áo xanh” thay vì “áo trắng”, hoặc bỏ qua con đường đại học truyền thống.

Nhưng hành trình đó không hề dễ dàng. Họ gặp phải sự phản đối từ cả gia đình lẫn xã hội.

“Từ nhỏ, bố mẹ thường nói rằng nếu không học hành tử tế, con sẽ phải làm việc tay chân vất vả, không có tương lai,” Chew kể. Ngay cả nhiều khách hàng cũng tỏ thái độ: “Các cậu còn trẻ thế này phải đi học, sao lại làm nghề này? Nghề này dành cho những người 'không thành công' cơ mà.”

Vì những định kiến này, hai anh em từng giấu kín công việc của mình. “Chúng tôi rất tự ti, dù thật lòng rất thích công việc,” Chew nói.

Nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng giá trị mà họ tạo ra cho khách hàng là rất lớn. Họ yêu nghề, yêu việc được làm cùng nhau — và điều đó quan trọng hơn mọi ánh nhìn từ bên ngoài.

