Một ngân hàng vừa phát cảnh báo nóng tới các khách hàng trên cả nước

Mới đây, ngân hàng KienlongBank đã tổng hợp và cảnh báo khách hàng về 25 thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, giúp người dân nâng cao cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả, trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi tại Việt Nam.

Dưới đây là 25 hình thức lừa đảo phổ biến.

1. Giả danh công an, viện kiểm sát: gọi từ số lạ, dọa bạn liên quan án ma tuý, rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền. → Cơ quan tố tụng không bao giờ làm việc qua điện thoại/Zalo.

2. Giả danh shipper các sàn thương mại điện tử, các shop bán hàng.

3. Giả nhân viên ngân hàng: yêu cầu cung cấp mật khẩu, OTP để "nâng cấp bảo mật".

4. Hack Facebook: mạo danh bạn bè, nhờ vay/chuyển tiền.

5. Mua hàng online giá rẻ: yêu cầu chuyển khoản, gửi link giả lấy OTP.

6. "Tình yêu mạng": giả quen nhân nước ngoài hứa gửi quà, bắt đóng phí nhận hàng.

7. Giả danh từ thiện: nhờ nhận tiền lớn, hưởng % nhưng phải đóng phí trước.

8. Thông báo trúng thưởng: iPhone, SH, sổ tiết kiệm… nhưng đòi phí trước.

9. Việc làm tại nhà để kiếm tiền: lắp ráp, dán tem, thanh toán đặt cọc rồi mất liên lạc.

10. Vay tiền online lãi thấp: đòi phí hồ sơ trước, rồi cắt liên lạc.

11. Giả cán bộ BHXH: báo nợ tiền, yêu cầu chuyển khoản.

12. "Chuyển nhầm tiền": gửi tiền rồi ép trả kèm lãi.

13. Nâng cấp sim 4G: chiếm quyền sim để lấy OTP.

14. Sàn tiền đa cấp: hứa lãi cao, cho rút ít rồi ôm tiền bỏ trốn.

15. Bán số đề chắc ăn: lừa tiền, sau chặn liên lạc.

16. App làm nhiệm vụ kiếm tiền: nạp tiền nhiều tầng, càng nạp càng mất.

17. Tuyển Cộng tác viên "giật đơn hàng": đặt cọc trên Shopee, Lazada – thực chất lừa đảo.

18. Giả cán bộ nhà nước: báo nợ cước, chuyển cho "công an" dọa xử lý.

19. Phát giao thông online: gửi link giả để lấy thông tin ngân hàng.

20. Mạo danh lãnh đạo: lập Zalo giả mượn tiền cấp dưới.

21. Khủng bố đòi nợ: gọi điện quấy rối cả người thân để ép trả.

22. Giả bác sĩ, giáo viên: báo người thân nguy kịch, yêu cầu chuyển tiền gấp.

23. Dọa khóa sim: bắt làm theo hướng dẫn để chiếm sim.

24. Deepfake AI: giả giọng, giả hình người thân kêu chuyển tiền.

25. Giả dịch vụ lấy lại tiền bị lừa: yêu cầu đóng phí trước, thực chất lừa thêm lần nữa.