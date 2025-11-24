Thông báo quan trọng từ ngân hàng, người dân cần làm ngay trước 1/1/2026

Từ 1/1/2026, ngân hàng ngừng giao dịch bằng hộ chiếu

Từ ngày 1/1/2026, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam sẽ chính thức dừng chấp nhận hộ chiếu như một loại giấy tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch như thanh toán, rút tiền hay sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu bắt buộc được đưa ra trong Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, nhằm chuẩn hóa quy trình định danh và đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng. Hai thông tư này có hiệu lực chung từ ngày 1/7/2024, song một số điều khoản - trong đó có quy định liên quan đến việc ngừng sử dụng hộ chiếu được lùi thời điểm áp dụng đến ngày 1/1/2026.

Theo Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hoặc giao dịch điện tử chỉ được thực hiện khi thông tin sinh trắc học của khách hàng trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ cao.

Nếu khách hàng sử dụng CCCD không gắn chip, ngân hàng sẽ tiến hành xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong khi đó, Thông tư 18 yêu cầu tổ chức phát hành thẻ chỉ chấp nhận các loại giấy tờ định danh gồm thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước, căn cước điện tử (xác thực qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2) hoặc chứng minh nhân dân.

Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu chính thức không còn nằm trong danh mục giấy tờ hợp lệ để nhận biết và xác minh khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng. Đồng thời, việc xử lý dữ liệu cá nhân và chia sẻ thông tin giữa các bên trong quá trình cung ứng dịch vụ thẻ cũng được thực hiện theo quy định chặt chẽ của Thông tư 18 nhằm tăng cường phòng chống gian lận.

Khách hàng cần làm gì?

Trước thời điểm quy định mới có hiệu lực, các ngân hàng đã đồng loạt khuyến cáo khách hàng chủ động cập nhật thông tin cá nhân nhằm tránh gián đoạn giao dịch, đặc biệt với những người sử dụng dịch vụ ngân hàng số hoặc giao dịch thường xuyên bằng thẻ.

Ảnh minh họa

Khách hàng được khuyến nghị liên hệ sớm với chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng, để thực hiện việc chuyển đổi và cập nhật sang căn cước công dân gắn chip, bảo đảm dữ liệu định danh của mình đồng bộ với hệ thống ngân hàng theo chuẩn mới.

Việc hoàn tất cập nhật không chỉ giúp giao dịch diễn ra liên tục từ ngày 1/1/2026 mà còn đảm bảo tính an toàn, giảm nguy cơ rủi ro liên quan đến xác thực danh tính. Đây là bước chuẩn bị thiết yếu để khách hàng có thể tiếp tục sử dụng mọi dịch vụ ngân hàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào khi hộ chiếu không còn được chấp nhận trong các giao dịch.