Nghề "hái ra tiền" ở dưới nước, 1 năm có thể kiếm hơn 5 tỷ

Underwater Welding - Nghề hàn dưới nước là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới nhưng "cái giá" của nó khá cao.

Giữa đại dương đen kịt, ở độ sâu khiến nhiệt độ nước biển chỉ còn 4°C, một người đàn ông đeo mặt nạ hàn kín, tay cầm mỏ hàn phát ra ánh sáng xanh chói lòa như mặt trời thu nhỏ. Anh ta đang hàn một mối nối thép quan trọng cho chân turbine gió ngoài khơi.

Ảnh về một học viên thợ lặn đang thực hành hàn ở miền Nam nước Pháp. Nguồn: Alexis Rosenfeld/Getty Images



Một phút sai sót có thể khiến cả cấu trúc hàng tỷ đô sụp đổ, hoặc chính anh ta không bao giờ ngoi lên mặt nước nữa. Anh là thợ hàn dưới nước – chủ nhân của nghề được OSHA đánh giá là "có tỷ lệ tử vong cao gấp 40 lần so với thợ lặn thương mại thông thường".

Lương "khủng"...

Hiệp hội Hàn Mỹ (AWS) cho biết, hàn dưới nước là một trong những nghề nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao nhất trong ngành hàn.

Kết hợp kỹ năng lặn với kỹ thuật hàn tiên tiến, thợ hàn dưới nước làm việc trên các công trình như giàn khoan dầu ngoài khơi, tuabin gió ngoài khơi, tàu thuyền, đường ống và đập nước. Không có họ, các tuabin gió khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mang điện sạch vào đất liền.

Cho dù là người đã có chứng chỉ hàn hay mới bắt đầu sự nghiệp, hàn dưới nước sẽ là con đường đầy phiêu lưu và giúp chủ nhân của nó sở hữu mức lương mơ ước mà không nhiều công việc khác có thể sánh kịp.

Họ kiếm được bao nhiêu? Nghề hàn dưới nước nổi tiếng với tiềm năng thu nhập cao, đặc biệt là trong các dự án phức tạp hoặc dưới biển sâu. Mức lương của thợ hàn dưới nước có thể thay đổi đáng kể tùy theo kinh nghiệm, địa điểm, độ sâu và mức độ rủi ro. Thợ hàn dưới nước mới vào nghề có thể kiếm được 40.000 đến 60.000 USD/năm (Hơn 1 tỷ - 1,58 tỷ VND tính theo tỷ giá hiện tại).

Thợ hàn lặn thương mại có kinh nghiệm có thể kiếm được từ 80.000 đến hơn 150.000 USD/năm (Khoảng 2 tỷ - 3,9 tỷ VND).

Những người làm việc tại giàn khoan dầu ngoài khơi có thể kiếm được hơn 200.000 USD/năm (khoảng 5,2 tỷ VND).

Tiền lương nguy hiểm, tiền trợ cấp hàng ngày và tiền làm thêm giờ có thể làm tăng tổng tiền lương.

Thợ hàn làm việc ở độ sâu cực lớn, có thể được trả lương cao hơn nữa.

... không dành cho người "yếu tim"

AWS định nghĩa thợ hàn dưới nước như sau: Thợ hàn dưới nước – còn được gọi là thợ lặn thương mại chuyên về hàn – thực hiện bảo trì, sửa chữa và xây dựng các kết cấu kim loại ngầm. Công việc của họ thường diễn ra trong môi trường ngoài khơi, hàng hải hoặc công nghiệp. Các nhiệm vụ phổ biến bao gồm sửa chữa kết cấu trên tàu, hàn đường ống dưới nước, và cắt/lắp đặt trên các giàn khoan ngoài khơi.

Ảnh: Engineer's Toolbox

Chuyên gia Mỹ đánh giá, nghề hàn dưới nước mang đến cơ hội làm việc trên khắp thế giới, đóng góp vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất mà một người thường có thể tưởng tượng.

Riêng tại Mỹ, cả 50 tiểu bang của nước này đều có nhu cầu tuyển dụng, theo thống kê mới nhất năm 2025 của Lightcast Job Posting Analytics 2025. Trong đó bang California, Florida là hai bang (giáp biển) có nhu cầu lớn nhất.

Những chuyên gia này thường làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nơi độ chính xác và an toàn là tối quan trọng.

Hàn dưới nước được coi là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới. 15% là tỷ lệ tử vong ước tính trong suốt cuộc đời của thợ hàn dưới nước, theo Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) Mỹ. Con số này cao hơn gấp 40 lần so với thợ lặn thương mại thông thường và cao hơn 1.000 lần so với tỷ lệ trung bình cho tất cả người lao động tại Mỹ.

Tuổi thọ trung bình ước tính khoảng 35–40 năm

Thợ hàn dưới nước có tuổi thọ trung bình ước tính khoảng 35–40 năm so với 78 tuổi của dân số Mỹ nói chung.

Mặc dù các tác động lâu dài đến sức khỏe, chẳng hạn như tổn thương khớp mãn tính hoặc các vấn đề thần kinh do giảm áp suất lặp đi lặp lại, gián tiếp góp phần làm giảm tuổi thọ, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tuổi thọ thấp của thợ hàn dưới nước là các mối nguy hiểm trong công việc.

Các nguyên nhân tử vong hàng đầu bao gồm: