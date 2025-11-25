Giá bạc quay trở lại mốc 2 triệu đồng/lượng

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay bật tăng, niêm yết ở mức 1.959.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.017.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, giảm 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 51.476.000 đồng/thỏi (mua vào) và 52.936.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:38 ngày 25/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 51,4 USD một ounce.

Giá bạc tăng lên hơn 51 USD/ounce khi những bình luận ôn hòa từ một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết vào hôm 21/11 rằng việc giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn có thể xảy ra, với sự yếu kém của thị trường lao động đặt ra rủi ro lớn hơn là lạm phát tăng cao.

Thị trường hiện định giá khoảng 69% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tăng từ mức 44% của một tuần trước. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chia rẽ, với Chủ tịch Fed Boston Susan Collins lưu ý rằng bà vẫn chưa quyết định về một động thái chính sách. Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm doanh số bán lẻ, lạm phát sản xuất và đơn xin trợ cấp thất nghiệp, để có thêm hướng dẫn. Bạc đã kiểm tra mức cao nhất mọi thời đại kể từ tháng 10, nhưng sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và việc chốt lời rộng rãi đã gây áp lực lên giá.

Về triển vọng giá, James Hyerczyk nhận định rằng nếu bạc duy trì ổn định trên mức 50,02 USD/ounce, đà tăng có thể được củng cố và đưa giá tiến tới mốc 51,07 USD/ounce. Trường hợp Fed phát đi các tín hiệu ôn hòa hơn, kim loại quý này thậm chí có khả năng nối dài xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu bạc đóng cửa dưới vùng hỗ trợ quan trọng nói trên, thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh, kéo giá lùi về khu vực 45 USD/ounce. Những biến động này cho thấy bạc vẫn phụ thuộc lớn vào kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu.