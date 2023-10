Vương Nhất Bác từ thảm họa diễn xuất đến đề cử Kim Kê 2023

Ngày 15/10, Sohu đưa tin ban tổ chức giải thưởng Kim Kê đã công bố danh sách rút gọn các đề cử tranh giải và nhận được sự chú ý của công chúng. Trong đó, gây bất ngờ nhất là việc nam diễn viên Vương Nhất Bác được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Vô danh .

Theo Sohu , việc Vương Nhất Bác được đề cử tại một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa ngữ gây bất ngờ với công chúng (được gọi là Tam Kim gồm: Kim Kê do Trung Quốc tổ chức, Kim Tượng do Hong Kong tổ chức, Kim Mã do Đài Loan tổ chức). Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề cử này, trong đó có không ít người cho rằng Vương Nhất Bác đang được hậu thuẫn từ các ông chủ lớn như công ty quản lý Nhạc Hoa, công ty sản xuất phim Bona. Thế nhưng cũng có khán giả khẳng định màn thể hiện của nam diễn viên trong phim Vô danh không tệ.

Nổi danh là ngôi sao mặt đơ như tượng, học vấn thấp

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, xuất thân là ca sĩ thần tượng, từng là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Nam nghệ sĩ cũng từng lấn sân sang diễn xuất nhưng không thành công. Đến mùa hè năm 2018, tên tuổi của Vương Nhất Bác mới bật lên nhờ bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh .

Vương Nhất Bác nhanh chóng trở thành diễn viên 9X có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, anh còn được các thương hiệu coi trọng, ở thời điểm đỉnh cao ký hơn 30 hợp đồng quảng cáo. Tháng 8/2020, Vương Nhất Bác đứng vị trí số 9 trong danh sách 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố.

Tuy nhiên, diễn xuất của Vương Nhất Bác còn gây nhiều tranh cãi. Trong phim Trần Tình Lệnh, Phong khởi Lạc Dương, Băng vũ hỏa , biểu hiện của nam nghệ sĩ bị đánh giá là đơ, thường xuyên chỉ có một biểu cảm, đôi mắt lờ đờ thiếu linh hoạt. Do đó, Vương Nhất Bác luôn nằm trong nhóm những diễn viên tệ nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh còn vào top nghệ sĩ mà khán giả từ chối xem phim khi nhắc tới tên.

Vương Nhất Bác được đề cử giải Nam phụ xuất sắc, với vai diễn quan trọng đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác còn bị chê cười là "mù chữ" vì trong quá trình tham gia roadshow quảng bá phim Vô danh , nam diễn viên thường xuyên có những câu trả lời không đúng trọng tâm, nội dung gây tranh cãi. Thậm chí, anh còn bị đài CCTV nhắc tên, trở thành hình tượng đại diện cho lứa diễn viên trẻ không trau dồi văn hóa.



Do đó, khi Vương Nhất Bác chuyển sang đóng phim điện ảnh, nhiều người cho rằng anh chưa đủ khả năng trình diễn trên màn ảnh rộng. Đặc biệt trong Vô danh , Vương Nhất Bác hợp tác với huyền thoại Lương Triều Vỹ, "tam kim ảnh hậu" Châu Tấn.

Những ý kiến tranh cãi, nghi ngờ về việc Vương Nhất Bác được o bế càng nhiều khi dàn diễn viên gạo cội như Hồ Quân, Châu Tấn, Hoàng Bột cũng phải đóng phụ để làm nền cho nam diễn viên trẻ. Vì vậy, khi Vương Nhất Bác được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Kê 2023, có không ít khán giả cho rằng anh chưa xứng đáng.

Ngược lại, cũng có khán giả đánh giá vai diễn Thư ký Diệp trong Vô danh của Vương Nhất Bác tiến bộ rõ rệt. Đây vốn là vai diễn khó, nửa chính nửa tà, sự phát triển tâm lý nhân vật phức tạp. Vương Nhất Bác nhận được sự hướng dẫn của đạo diễn Trình Nhĩ nên thể hiện linh động, khuôn mặt không còn đơ cứng như trong các dự án phim truyền hình.

Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong Vô danh còn gây tranh cãi, do đó việc anh được đề cử đem lại nhiều ý kiến trái chiều.

Liệu Vương Nhất Bác có đi vào vết xe đổ của Địch Lệ Nhiệt Ba?



Theo Sohu , nhân vật thư ký Diệp bộ phim Vô danh là vai diễn chính trên màn ảnh rộng đầu tiên của Vương Nhất Bác, nhưng nam diễn viên đã được đề cử ở giải thưởng quan trọng. Sohu bình luận điều này thể hiện các công ty đầu tư phía sau đang gắng sức lăng xê nam nghệ sĩ sinh năm 1997, để anh đạt được thành tích hiếm có, nâng cao giá trị, địa vị của mình trong giới giải trí.

Đây cũng là kế hoạch lăng xê quen thuộc trong giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2018, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây tranh cãi khi đánh bại Lưu Đào, Tôn Lệ giành giải thưởng Thị hậu Kim Ưng. Trong khi đó diễn xuất của cô trong bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp , chuyển thể lại từ tác phẩm She Was Pretty của Hàn Quốc, rất khoa trương và không xứng đáng giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Chương trình Kim Ưng năm đó cũng nhận nhiều sự chỉ trích của khán giả, điểm Douban bị kéo tụt xuống chỉ còn 2.0, bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp cũng bị bão một sao về chất lượng.

Cũng vì scandal giành giải thưởng Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì được các ông chủ đằng sau chống lưng, bị gọi là "thủy hậu" (một cách nói mỉa mai, thị hậu nhưng bơm nước để nhận giải thưởng). Đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê cười vì diễn xuất không tiến bộ nhưng "mặt dày" giành giải thưởng lớn.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhận chỉ trích nặng nề vì diễn xuất kém nhưng vẫn giành giải Thị hậu Kim Ưng 2018.

Theo Sohu , việc Vương Nhất Bác được đề cử giải thưởng Nam phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Kê 2023 được đánh giá như sự ủng hộ, khích lệ với những cố gắng của nam diễn viên trẻ. Trong các phim Vô danh, Vua bầu trời , Vương Nhất Bác đều nỗ lực hóa thân vào nhân vật, không ngại làm xấu mình hay chịu bị thương để hoàn thành vai diễn.



Việc được hợp tác với các tiền bối giỏi như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Hồ Quân, Hoàng Bột... cũng giúp Vương Nhất Bác học hỏi được cách thể hiện nhân vật, thăng hoa trong diễn xuất.

Tuy nhiên, theo Sohu , hành trình của Vương Nhất Bác chỉ nên dừng ở việc được đề cử. Nếu anh đánh bại diễn viên gạo cội Lý Tuyết Kiện trong Phong Thần 1 , Hồ Quân trong Vua bầu trời , Lôi Giai Âm trong Mãn giang hồng hay Kim Ba với phim Trở lại Tây Tạng để giành giải thưởng, thì chắc chắn danh tiếng của Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng như trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Các nghệ sĩ trên không chỉ tài năng, có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, màn thể hiện của họ cũng không gây tranh cãi như Vương Nhất Bác.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho rằng khán giả nên có cái nhìn khách quan và công tâm với các nghệ sĩ trẻ xuất thân là ngôi sao thần tượng như Vương Nhất Bác. Có thể, trong Vô danh , sự thể hiện của anh chưa xứng đáng nhận giải thưởng hay thậm chí được đề cử giải Kim Kê. Thế nhưng, Vương Nhất Bác là diễn viên trẻ và vẫn còn thời gian, không gian để tiến bộ. Tuy nhiên, nhiều khán giả Trung Quốc hiện tại có định kiến lớn với diễn viên thần tượng, cho rằng đã là diễn viên thần tượng thì mãi mãi kém cỏi, khó giành giải thưởng danh giá.