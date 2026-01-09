Vườn quốc gia Mũi Cà Mau trước thách thức biến đổi khí hậu

Nằm ở cực Nam của Tổ quốc, nơi rừng ngập mặn giao thoa với biển khơi, Mũi Cà Mau là khu vực chịu tác động trực tiếp và rõ nét của biến đổi khí hậu. Xói lở bờ sông, bờ biển, nước biển dâng cùng thời tiết cực đoan đã và đang tạo sức ép lớn lên hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Trong bối cảnh đó, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo tồn rừng ngập mặn, gìn giữ đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng cho vùng đất địa đầu.

Quang cảnh khu vực bãi bồi, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Vườn quốc gia Mũi Cà Mau triển khai là tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao nhận thức của người dân sinh sống ven lâm phần.

Cùng với công tác bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn được xác định là giải pháp then chốt nhằm tăng khả năng chống chịu tự nhiên. Trong năm, Vườn tiếp tục triển khai khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên trên diện tích khoảng 470 ha, đồng thời theo dõi, giám sát các dự án trồng rừng phòng hộ ven sông, ven biển với tổng diện tích gần 290 ha. Các khu rừng phục hồi từng bước phát huy vai trò giữ đất, hạn chế xói lở và tạo sinh cảnh bền vững cho hệ động, thực vật đặc trưng vùng đất ngập nước.

Lực lượng bảo vệ rừng cùng các đơn vị thực hiện trồng rừng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác bảo tồn tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho chiến lược thích ứng dài hạn. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã đánh giá hiệu quả quản lý Khu Ramsar bằng công cụ quốc tế, đạt 84/108 điểm, tương đương 77,78%. Bên cạnh đó, 26 lớp tập huấn chuyên đề về biến đổi khí hậu, quản lý rừng ngập mặn, ứng dụng viễn thám và công nghệ số được tổ chức, thu hút 838 lượt người tham dự, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên môn và cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau thường xuyên tuyên truyền nhận thức chung, khuyến khích người dân cùng tham gia bảo vệ rừng.

Ở góc độ xã hội, giáo dục môi trường được xem là giải pháp bền vững nhằm gia tăng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Trong năm, Vườn đã tổ chức 29 lớp tuyên truyền, giáo dục môi trường với 1.018 lượt người tham gia, đồng thời triển khai hàng trăm lượt tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, loa lưu động và hoạt động trực tiếp tại cộng đồng. Cách làm này từng bước hình thành nhận thức chung, khuyến khích người dân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên và sinh cảnh tự nhiên.

Trong bức tranh thích ứng tổng thể, phát triển du lịch sinh thái được định hướng theo hướng hài hòa giữa kinh tế và môi trường. Năm qua, Khu du lịch Mũi Cà Mau đón khoảng 555.874 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó có 696 lượt khách quốc tế, 26.598 lượt khách tham quan xuyên rừng và 136.762 lượt khách đến các điểm du lịch cộng đồng. Hoạt động du lịch từng bước trở thành nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn, đồng thời mở ra sinh kế ổn định cho người dân địa phương.

Dịch vụ xe điện phục vụ du khách tại Khu Du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Du khách trải nghiệm tuyến du lịch xuyên rừng

Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa mà đã hiện diện trong từng cánh rừng, từng dòng nước nơi cực Nam. Trước thách thức đó, những nỗ lực bền bỉ trong quản lý tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học và phát triển sinh kế xanh đang giúp Mũi Cà Mau vươn mình thích ứng, hướng tới mục tiêu bảo tồn gắn với phát triển bền vững.