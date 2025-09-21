Vụ người mẹ trẻ và 2 con nhỏ tử vong sau tai nạn ở TP.HCM: Kết quả nồng độ cồn của tài xế lái ô tô

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Đức Thanh Nam là tài xế lái ô tô tông xe máy văng vào rừng cao su tại ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM, khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu do Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Người này đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.

Nguyễn Đức Thanh Nam cũng bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, tối 20/9, xe ô tô do Nam lái đã xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái, chở theo 2 con trai Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi) tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, TPHCM (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Vụ tai nạn khiến cả ô tô và xe máy văng vào lô cao su ven đường.

Hậu quả làm chị V. và bé L. chết tại hiện trường. Cháu T. và ông N. bị thương nặng được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu nhưng cháu T. cũng qua đời sau đó.

Tại hiện trường, ô tô và xe máy nằm trong lô cao su ven đường, hư hỏng nặng.

Nhận tin, công an có khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.