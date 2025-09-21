Ô tô tông xe máy khiến người mẹ trẻ và 2 con trai nhỏ tử vong thương tâm ở TP.HCM

Trước đó, tối 20/9, xe ô tô do Nguyễn Đức T. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) lái đã xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái, chở theo 2 con trai Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi) tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, TPHCM (trước đây là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường sự việc

Vụ tai nạn khiến cả ô tô và xe máy văng vào lô cao su ven đường. Hậu quả làm chị V. và bé L. tử vong tại hiện trường. Cháu T. và ông T. bị thương nặng được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo cấp cứu nhưng cháu T. cũng tử vong sau đó.

Tại hiện trường, ô tô và xe máy nằm trong lô cao su ven đường, hư hỏng nặng.

Nhận tin, công an có khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.