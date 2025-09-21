Bão Ragasa có thể mạnh lên cấp 16-17, dự báo đổ bộ đất liền nước ta

Vào 7h sáng nay, tâm bão Ragasa còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 520km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Như vậy, bão Ragasa đã tăng 6 cấp trong vòng hai ngày. Nhận định của các đài khí tượng quốc tế và trong nước có sự thống nhất cao khi cho rằng, đây sẽ là siêu bão trên Biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, bão Ragasa bắt đầu tăng tốc, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng mai (22/9), tâm bão còn cách đảo Luzon khoảng 180km về phía bắc đông bắc với sức gió cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão.

Dự báo đường đi của bão Ragasa.

Trong ngày và đêm 22/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào Biển Đông và còn tiếp tục mạnh thêm. Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho rằng, bão có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 khi vào Biển Đông trong đêm 22/9.

Đến 7h ngày 23/9, tâm bão trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông khiến cho toàn bộ vùng biển này đối mặt với nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 với gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Dự báo trong ngày và đêm 23/9, khi vào Biển Đông, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, tiến về khu vực Hồng Kông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng tây tây nam đi men theo đường bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiến về bán đảo Lôi Châu.

Tính đến thời điểm 7h ngày 24/9, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Đông, bão vẫn duy trì sức mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong đêm 24, sáng ngày 25/9, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, đi vào vịnh Bắc Bộ, có thể đổ bộ đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta vào ngày 26/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia khuyến cáo, diễn biến của bão Ragasa còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.