Vụ thi thể nữ giới đang phân hủy trong bao tải: Danh tính nạn nhân và mối quan hệ bí ẩn

Ngày 20/9, lãnh đạo phường Móng Cái 3 (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng Công an phường đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra một vụ án mạng sau khi phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy tại khu vực Hải Yên 7.

Theo đó, chiều 18/9, khoảng 17 giờ 30 phút, anh Hoàng Văn Mão và anh Hoàng Văn Nam trong lúc đi mua keo tại khu vực dốc U Bò đã phát hiện một thi thể đang phân hủy trong bao tải trên đỉnh đồi và lập tức trình báo cơ quan công an.

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thi thể là nữ, nằm ngửa, phần đầu bị che bởi bụi cây, mặc áo màu nhạt và váy trắng. Xung quanh có nhiều vật chứng gồm: dao gọt hoa quả, dép nữ màu nâu - trắng, vỏ nhựa giấy ăn đã qua sử dụng, ô màu xanh và tấm thảm xốp nhựa.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Tiền Phong

Căn cứ đặc điểm quần áo, dép và hình dáng, nạn nhân được cho là chị Đ.T.T.H. (41 tuổi, trú phường Móng Cái 1). Chị H. đã được gia đình trình báo mất tích từ ngày 12-9. Ông N.Đ.Q., anh họ của nạn nhân, cũng khẳng định nhiều khả năng thi thể là của chị H.

Theo báo cáo ban đầu của công an mà báo Tiền Phong đăng tải, khoảng 9 giờ 54 phút ngày 12/9, chị H. rời khỏi phòng trọ số 7, địa chỉ số 89 kênh Trạng Vĩnh, khu Hải Hòa 3. Trước đó, công an ghi nhận chị H. có mối quan hệ cá nhân bí ẩn với một người đàn ông Trung Quốc. Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11/9 và rời khỏi Việt Nam vào ngày 12/9.

Công an phường Móng Cái 3 đang phối hợp với lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân để xác minh danh tính cũng như làm rõ các tình tiết liên quan.