Vụ nữ sinh Hà Nội bị tài xế xe bồn tông tử vong: Vừa thi đỗ cấp 3, gia cảnh khó khăn, mới chuyển về nhà mới chưa được bao lâu thì tai họa ập đến

Gần hai ngày sau vụ tai nạn, căn nhà nhỏ ở xã Phú Xuyên (Hà Nội) vẫn chìm trong tang thương. Tiếng khóc xé lòng vang ra từ khoảng sân hẹp khiến bất cứ ai ngang qua cũng lặng người. Cách đây chưa lâu, nơi này còn rộn ràng tiếng cười của em N.Đ.H.A - nữ sinh 16 tuổi vừa thi đỗ vào cấp 3, mang trong mình bao khát vọng và niềm tin cho tương lai. Niềm vui còn vẹn nguyên thì tai họa ập đến, để lại khoảng trống không gì bù đắp trong lòng gia đình và người thân.





Chiều muộn ngày 15/9, theo lời chỉ dẫn của bà con, chúng tôi tìm đến nhà nữ sinh xấu số. Trong không gian tang tóc, ai nấy lặng lẽ, ánh mắt nặng trĩu buồn đau. Cả thôn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của H.A - cô bé hiền lành, ít khi đi đâu xa, quanh năm chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ. Hằng ngày, em luôn sống tiết kiệm, không đòi hỏi điều gì.

Căn nhà mới xây dựng của nữ sinh xấu số bao trùm tang thương

Gia cảnh gia đình em vốn chẳng dư dả. Anh Tuấn - bố H.A là lao động chính, ngày ngày làm thuê ở xưởng mộc. Có việc thì đi từ sáng sớm đến khuya, tay cưa tay đục; hết việc lại thấp thỏm lo mai lấy gì nuôi vợ con. Mẹ em làm nghề khảm trai, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào từng đơn hàng. Cả hai vợ chồng gắng gượng xoay xở, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám, nặng trĩu trên vai.

Suốt nhiều năm, họ vẫn phải sinh hoạt trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, mùa mưa dột tứ bề. Thương con, anh chị chắt chiu vay mượn khắp nơi, dựng thêm ngôi nhà mới mong con cái có chỗ ở khang trang. Nhưng ngôi nhà ấy mới chỉ xong phần thô, cửa sổ chưa lắp, tường chưa quét sơn, nhiều góc còn trống trơn. Gia đình chuyển về ở chưa được bao lâu thì nỗi đau bất ngờ ập đến. Ước mơ về một mái ấm mới chưa thành hình, căn nhà sáng đèn chưa được bao lâu đã thành nơi quặn thắt tiếng khóc của cha mẹ mất con.

Trước đó cả gia đình H.A sống trong căn nhà cũ kĩ, lụp xụp xuống cấp nghiêm trọng

Thế nhưng căn nhà mới chưa hoàn thiện được bao lâu thì nữ sinh đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông

Căn nhà mới sáng đèn chưa được bao lâu đã thành nơi quặn thắt tiếng khóc của cha mẹ mất con.

Ngồi giữa căn nhà tang thương, mẹ H.A. giọng run rẩy nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc cách đây chưa lâu: "Ngày biết tin con đỗ liền hai trường cấp 3, cả nhà đều vui mừng. Con chọn Tân Dân - ngôi trường nó hằng mơ ước. Lúc ấy gương mặt nó rạng rỡ lắm, cứ cười mãi. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng, mừng rơi nước mắt. Cả gia đình tin rằng một cánh cửa tương lai đang mở ra…".

Ngồi bần thần bên chiếc bàn trà cũ kĩ, bố nữ sinh H.A cho biết, "Hôm xảy ra vụ tai nạn là chưa đến giờ đi học, nhưng hôm đó ở đây mất điện, nhà nóng quá nên có thể cháu đi đến nhà bạn bè ở đâu đấy sớm hơn thường ngày.

Anh Tuấn - bố H.A chẳng thể ngờ buổi đi học sớm hơn thường ngày ấy lại là ngày con gái chẳng về nữa

Khi nhận tin dữ và vào bệnh viện thì tôi thấy người ta đang kích tim cho cháu. Nhưng con tôi không qua khỏi. Kết luận của bên pháp y cho biết con tôi bị mất máu, vỡ hết xương chậu, ổ bụng tổn thương... Khi tôi có mặt tại bệnh viện thì con gái tôi vẫn còn thở, nhưng con không còn sự sống... Không thể qua khỏi".

Còn về vụ tai nạn, cha nữ sinh cho biết do không chứng kiến trực tiếp nên không biết, chỉ theo dõi một số video mà người dân đã chia sẻ lên mạng. "Cháu mới đi làm thêm được mấy hôm nhưng vào năm học rồi nên tôi khuyên cháu nghỉ. Cháu mới nghỉ được một hôm vì bố mẹ khuyên tập trung vào việc học với đi lại buổi tối nguy hiểm", cha nữ sinh chia sẻ.

Người cha bần thần ngồi bên bàn trà mỗi khi ai đó hỏi về cô con gái xấu số

Ngồi lặng trong căn nhà tang thương, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong ánh mắt cha mẹ H.A.

Bố nữ sinh xấu số cho biết, con gái đã mất nên vụ việc sẽ chờ cơ quan chức năng điều tra kết luận, mong có một bản án thích đáng để đòi lại công bằng cho cháu H.A.

Ngồi lặng trong căn nhà tang thương, nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong ánh mắt cha mẹ H.A. Họ hàng, làng xóm đều bàng hoàng, tiếc thương cho một cô bé hiền lành, tràn đầy ước mơ. Trước mất mát quá lớn, mọi người vẫn chờ đợi cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, mong H.A được đòi lại công bằng.