Tài xế xe bồn cố tình kéo lê nữ sinh tử vong ở Hà Nội: Có thể đối diện án tử hình

Tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người.

Lúc 9h20 ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển. Nạn nhân bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn (ảnh người dân chia sẻ)

Tài xế đối diện mức án cao nhất

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội): hành vi gây tai nạn giao thông rồi cố ý kéo lê nạn nhân trên đường dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong là hành vi giết người, hành vi của đối tượng lái xe bồn trong tình huống này là rất tàn nhẫn, vô nhân đạo nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ giết người đối với tài xế lái xe ô tô bồn này là có căn cứ.

Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến tính mạng sức khỏe của con người, nạn nhân là trẻ em mà còn liên quan đến ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông. Bởi vậy ngoài làm rõ để xử lý hành vi phạm tội thì cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Ông Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, hành vi gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng là cố ý với hành vi vi phạm giao thông và vô ý đối với hậu quả xảy ra.

Nếu có lỗi cố ý vi phạm giao thông đường bộ và hậu quả nghiêm trọng thì người thực hiện hành vi, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 bộ luật hình sự và hình phạt cao nhất chỉ tới 15 năm tù (nếu làm chết từ 03 người trở lên, nếu chết một người thì hình phạt không quá 5 năm tù).

Còn trường hợp gây tai nạn giao thông mà muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý, hoặc cho rằng nạn nhân thương tích phải cứu chữa tốn nhiều tiền, phải bồi thường nhiều mà lùi xe vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Hoặc, kéo lê nạn nhân khiến nạn nhân tử vong thì trường hợp này không xử lý về tội vi phạm về giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự mà khởi tố về tội giết người. Với hình phạt thấp nhất là 07 năm tù và cao nhất là tử hình.

Khi nạn nhân vừa đi qua gầm cầu thì xảy ra tai nạn (ảnh PV Minh Ngọc)

Trong vụ việc này, luật sư cho biết, cơ quan điều tra sẽ củng cố thông tin, hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với người điều khiển xe ô tô này.

Nếu kết quả xác minh cho thấy nạn nhân tử vong là do bị kéo lê trên đường, người điều khiển phương tiện biết nạn nhân đang vướng vào xe, đang ở gầm xe nhưng vẫn cố ý điều khiển cho xe di chuyển thì sẽ xử lý hình sự về tội giết người mà không phụ thuộc vào mục đích có nhằm sát hại nạn nhân hay không.

Chứng cứ quan trọng cần phải làm rõ là chứng minh khi nạn nhân va vào xe ô tô thì đối tượng này có biết hay không, nếu biết rồi mà vẫn di chuyển phương tiện dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong thì đây là hành vi giết người.

Đối tượng thực hiện hành vi giết người trong tình huống này sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi vì động cơ đê hèn nên hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài trách nhiệm hình sự nghiêm khắc thì đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền công người chăm sóc, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ sở.

Như vậy, với lỗi cố ý và lỗi vô ý đối với hậu quả chết người thì trách nhiệm pháp lý hình sự là khác nhau, tội danh bị xử lý cũng khác nhau.

Phương tiện của nạn nhân

Còn đối với vấn đề bồi thường thiệt hại thì không phải khi nào bồi thường thiệt hại cho người bị thương tích cũng ít hơn là bồi thường thiệt hại cho nạn nhân tử vong.

Nếu người bị hại bị thương tích mà điều trị dài ngày thì có thể mức bồi thường thiệt hại sẽ lớn, và không phải trường hợp nào mức bồi thường thiệt hại cũng giống nhau.

Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân tử vong bao gồm mức bồi thường thiệt hại như trường hợp nạn nhân bị thương tích và còn cộng thêm chi phí mai táng, nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà người chết có nghĩa vụ cấp dưỡng, mức bồi thường tổn thất về tinh thần cũng lớn hơn mức bồi thường so với nạn nhân bị thương tích.

"Theo tư duy của nhà làm luật, thiệt hại về tính mạng sẽ nghiêm trọng hơn thiệt hại về sức khỏe nên trong thiết kế điều luật thì, mức bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ nhiều hơn mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Vậy nên, thường là hậu quả nạn nhân tử vong thì mức bồi thường thiệt hại sẽ nhiều hơn trường hợp nạn nhân bị thương tích. Chỉ có một số trường hợp hy hữu thì việc bồi thường cho nạn nhân bị thương tích mới nhiều hơn trường hợp nạn nhân tử vong", luật sư Cường thông tin.