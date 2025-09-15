Bắt 3 thanh niên giật cô hồn ở cửa hàng PNJ và nhà dân

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã bắt khẩn cấp với Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ngụ phường Bảy Hiền), Hà Kim Bảo (17 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý với T.Q.Đ. (15 tuổi).

Trước đó, vào lúc 16h ngày 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ tại số 142 đường Âu Cơ (phường Tân Hòa) dùng chiếc bàn bằng kim loại (inox) để cúng cô hồn. Trên bàn có bày hoa quả, bánh kẹo, trầu cau, chè, xôi, cháo, mía, cóc, đậu phộng, gà luộc và 200.000 đồng tiền mặt.

Khoảng 3 phút sau, chị M. (nhân viên cửa hàng) thắp nhang xong thì có nhóm thanh niên điều khiển xe máy trên đường Âu Cơ, hướng về phía cửa hàng. Trong đó, 2 nam thanh niên cùng đi trên xe máy, cho xe chạy lên lề, tiếp cận vị trí bàn để đồ cúng và người ngồi đằng sau nhảy xuống xe, giật mạnh chiếc bàn khiến đồ cúng rơi vãi xuống đường.

Giật được chiếc bàn inox, nam thanh niên leo lên xe để đồng bọn tăng ga tẩu thoát về hướng ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân.

Còn về tiền mặt 200.000 đồng thì đã được nhân viên cửa hàng thu hồi, ngoài ra những đồ cúng khác thì không có giá trị cao. Chị M. cũng không có yêu cầu xử lý gì về hành vi của các đối tượng trên.

Công an phường Tân Hòa phối hợp Phòng PC02 truy xét và bắt giữ Kiệt, Hùng, Bảo và T.Q.Đ. liên quan vụ việc. Tại công an, các thanh niên khai 14h cùng ngày, cả nhóm tập trung ở hẻm 127 đường Ni Sư Huỳnh Liên và rủ nhau đi giật đồ của nhà dân cúng cô hồn.

Sau đó, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 11 cũ kiếm đồ cúng để giật. Khi đi đến đường Lê Đại Hành (gần chùa Vạn Phước) thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người đi 5 xe máy cũng đi giật đồ cúng.

Đến chùa, nhóm của Bảo thấy nhóm kia giật bàn inox để đồ cúng chạy tẩu thoát, nhóm của Bảo chỉ giật bánh kẹo và trái cây, rồi nhập đoàn cùng nhóm còn lại. Trên đường đi, nhóm Bảo bàn bạc nhau giật bàn inox để bán lấy tiền tiêu xài.

Kiệt, Bảo và Hùng tại cơ quan công an

Khi đến trước cửa hàng PNJ thì Hùng nhảy xuống xe và giật chiếc bàn cúng cô hồn như trên, rồi cả nhóm chạy về cất giấu chiếc bàn gần chốt khu phố 5, phường Bảy Hiền và giải tán.

Đến khoảng 18h30 ngày 7/9, Bảo đi bộ trên đường thì giật được 1 chiếc bàn inox để đồ cúng tại trước nhà số 181/14 đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền. Bảo ôm bàn chạy bộ ra đầu hẻm và gọi Đ. chạy xe máy đến chở Bảo đem đến cất giấu gần chốt khu phố 5 phường Bảy Hiền.

Tại đây cả hai gặp Hùng và Kiệt đang ngồi ở quán nước. Lúc này, biết trên đường Ni Sư Huỳnh Liên có nhà cúng cô hồn, nên Đ. chạy xe máy chở Bảo đến hẻm Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền.

Sau đó, Đ. dừng xe bên ngoài chờ, Bảo đi bộ vào nhà số 73/4/18 Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền và cướp giật được 1 cái bàn tròn inox rồi lên xe Đ. chở, tẩu thoát về khu phố 5 phường Bảy Hiền để cất giấu. Tại đây bảo vệ khu phố nghi vấn nên hỏi về nguồn gốc chiếc bàn thì Bảo và Đ. bỏ lại chiếc bàn rồi bỏ chạy.

Kiệt và Hùng cũng đến hẻm Ni Sư Huỳnh Liên nhưng thấy Bảo đã giật được bàn nên không giật được gì và quay về.

Công an khuyến cáo người dân cần tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng tập tục cúng cô hồn để thực hiện hành vi giật đồ, biến tướng thành cướp giật tài sản.

Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Người dân cũng được đề nghị nâng cao cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp tương tự để kịp thời ngăn chặn.

Với học sinh, sinh viên, có nhận thức chưa đầy đủ, Công an TPHCM đề nghị phụ huynh cần tuyên truyền, phổ biến cho các em để không bị lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.