Khoảng 11h35 ngày 15/9, tại Km 143+900, Quốc lộ 26 (đoạn qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), xe máy mang biển số 47K4-0828 do anh Y.D.N. (SN 1998, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo sau anh Y.V.N. (SN 2007, trú cùng phường) lưu thông theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy đã tông vào xe đạp điện do em N.S.N. (học sinh lớp 10, là trẻ mồ côi, ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều, đang rẽ trái sang đường.

Cú tông mạnh khiến 3 người văng xuống đường. Xe máy tiếp tục văng xa rồi tông vào 1 xe con đang đậu sát lề đường.

Va chạm liên hoàn khiến nam sinh lớp 10 tử vong.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người bị thương, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Do bị thương quá nặng, em N.S.N. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.