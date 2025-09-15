Dân mạng phẫn nộ trước lời khai lạnh người của tài xế cố ý kéo lê nữ sinh ở Hà Nội: Khi mạng người bị xem nhẹ chỉ vì… tiền bồi thường

Vụ việc nam tài xế xe bồn bị cáo buộc gây tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi ở huyện Phú Xuyên tử vong không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn gióng lên hồi chuông lo ngại về ý thức và đạo đức của một bộ phận tài xế. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để bảo vệ công lý cho nạn nhân và coi đây là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm, nhân tính và văn hóa khi tham gia giao thông.

Lời khai lạnh người của tài xế: "Muốn nạn nhân tử vong để khỏi bồi thường"

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long, 50 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội giết người.

Theo kết quả xác minh, khoảng 9h20 ngày 13/9, Long điều khiển xe bồn chở bê tông lưu thông qua gầm cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Khi tới đoạn đường này, xe của Long va chạm với xe máy điện do một nữ sinh lớp 10 điều khiển.

Đối tượng Long. Ảnh CACC.

Cú va chạm khiến cô bé ngã xuống đường và bị thương nặng. Thay vì dừng xe, hỗ trợ cấp cứu như trách nhiệm tối thiểu của một tài xế, Long tiếp tục nhấn ga, kéo lê nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến một nữ sinh 15 tuổi đi xe máy điện bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, Đinh Văn Long bỏ trốn khỏi hiện trường.‎‎ Đến tối cùng ngày, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Theo lời khai, lý do Long kéo lê nữ sinh là vì muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường dân sự. Đối tượng cho biết sẵn sàng đi tù thay vì phải lo trách nhiệm bồi thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội nhận định hành vi của Long là hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Chi tiết lạnh người này đã biến vụ việc từ một tai nạn giao thông thành hành vi tội ác có chủ đích, đặt dấu hỏi lớn về nhân tính và đạo đức nghề nghiệp.

Dư luận phẫn nộ, kêu gọi xử lý nghiêm minh để bảo vệ công lý cho nữ sinh 15 tuổi

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, mạng xã hội bùng nổ hàng nghìn bình luận. Không chỉ chia sẻ nỗi đau, dư luận đồng loạt bày tỏ sự căm phẫn.

“Không thể tin nổi một người lái xe lại có thể hành động như vậy chỉ vì sợ bồi thường. Cần xử lý theo khung hình phạt cao nhất để răn đe”, một người viết.

“Một phút tính toán để trốn bồi thường, đổi bằng cả mạng người. Không còn gì để nói về đạo đức,” tài khoản khác bức xúc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm

Nhiều phụ huynh lo lắng, “Con cái ra đường không chỉ sợ va chạm mà còn sợ gặp kẻ ác. Em nhỏ còn cả tương lai phía trước, đọc tin mà nhói lòng”.

Các diễn đàn giao thông, nhóm cộng đồng tại Hà Nội liên tục kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm, coi đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, không thể gắn mác “tai nạn” như nhiều trường hợp khác.

Giữa cơn phẫn nộ là nỗi thương tiếc khôn nguôi dành cho em nữ sinh xấu số. Ở tuổi 15, em đang bước vào những năm tháng đẹp nhất, đầy ước mơ và hi vọng.

Câu chuyện đau lòng ở Phú Xuyên không chỉ là nỗi đau của một gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội về ý thức tham gia giao thông và về sự xuống cấp của một bộ phận con người khi đồng tiền và lợi ích cá nhân lấn át lương tri. Trong vô số lời chia sẻ trên mạng, có câu nói được nhiều người đồng tình: “Sinh mạng con người là vô giá, không có khoản tiền nào lớn hơn mạng sống. Giết người để trốn đền bù chỉ khiến bản thân phải trả giá bằng chính tự do, thậm chí tính mạng của mình.”

Một nữ sinh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và bạn bè. Cả cộng đồng đang trông đợi một bản án nghiêm khắc để lấy lại công bằng cho em và khẳng định giá trị thiêng liêng của mạng sống con người. Đây không chỉ là vụ án hình sự, mà là hồi chuông nhắc nhở về nhân tính và trách nhiệm mà mỗi người cầm lái phải mang trong tim.

Nỗi ám ảnh lặp lại: Hàng loạt vụ tài xế cố tình cán nạn nhân sau va chạm

Một vụ việc có tính chất tương tự cũng xảy ra vào khoảng 12h ngày 28/8/2024 tại Quốc lộ 51. Cụ thể, thời điểm trên, xe tải biển số 71H-012… do tài xế Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) điều khiển đi qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ), rẽ phải vào một công ty thì xảy ra va chạm với xe máy.

Tài xế Đỗ Minh Tân thực hiện lại việc lái xe tải trước khi gây tai nạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo hình ảnh từ camera, tài xế đã dừng xe vài giây sau khi tông vào nạn nhân nhưng sau đó tiếp tục điều khiển xe, cán qua người. Vụ việc khiến anh Tô Hoàng Dũng (quê Bình Dương) tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế lưu thông phía sau ghi lại.

Tương tự, một vụ việc xảy ra tại Hà Tĩnh vào năm 2016 khi tài xế cố tình cán nạn nhân sau va chạm giao thông cũng khiến người dân phẫn nộ.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, vào khoảng 16h ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C-073.05 đi theo đường quốc lộ 1A.

Khi đi đến Km 548 QL1A thuộc xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh), Quân bất ngờ điều khiển xe ô tô chuyển hướng từ QL1A rẽ phải vào đường liên xã theo hướng đến UBND xã Kỳ Tiến dẫn đến gây tai nạn cho xe máy điện BKS 38M1-218.54, do em Hoàng Đức Phượng (SN 1998, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Tai nạn làm em Phượng bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Biết mình đã gây tai nạn, Phan Đình Quân dừng và nhảy xuống xe quan sát thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe ô tô. Sau đó, Phan Đình Quân lên xe cho xe chạy tiến lên đè qua đầu nạn nhân, khiến nạn nhân bị vỡ sọ não dẫn đến tử vong. Tài xế Phan Đình Quân sau đó, bị khởi tố với tội danh “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.