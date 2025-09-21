Xuất hiện người trúng 140 tờ vé số ngày 20/9: Danh tính vị khách may mắn và tổng số tiền gây bất ngờ

Sau khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 20/9, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long liền đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Đại lý vé số Phước Danh là nơi bán và đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Theo đó, 140 tờ giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Những tờ vé số này có 2 số cuối là 07 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20/9. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 916888.

Theo thông tin phía đại lý chia sẻ trên báo Thanh niên thì vị khách may mắn này đã trúng số 2 ngày liên tiếp. Trước đó vào ngày 19/9, khách đã trúng 14 tờ trị giá 1,4 triệu đồng nên lấy số tiền thưởng đó mua 140 tờ vào chiều 20/9. Hiện khách đã liên hệ và đại lý tiến hành đổi thưởng. Dù tiền trúng số mỗi tờ không quá lớn nhưng vị khách cảm thấy rất may mắn khi liên tục trúng số.

Hình ảnh 140 tờ vé số trúng giải 8 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20/9.

Một đại lý khác cũng từng xác nhận bán 140 tờ vé số trúng giải 8 mỗi tờ trị giá 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng vào ngày 19/9 và sự trùng hợp này khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú. Cụ thể, những tờ vé số có 2 số cuối là 81 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19/9 trúng giải tám. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 568412.

Được biết, vị khách may mắn này là khách quen của đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long. Người này thường xuyên mua với số lượng lớn. Sau khi có kết quả, người này đã liên hệ đại lý Phú Vinh để đổi thưởng.

Phía đại lý này cũng vừa đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng khuyến khích trị giá 78 triệu đồng. Theo đó, những tờ vé có dãy số 857557 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17/9 trúng khuyến khích. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy 851557.