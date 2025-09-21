Chuyên gia dự báo 2 kịch bản SIÊU BÃO RAGASA ảnh hưởng tới Việt Nam

Dự báo Bão RAGASA sẽ đạt đến cấp siêu bão

Nhận định về BÃO RAGASA trên TTXVN, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đây là cơn bão mạnh, dự báo khả năng đạt đến cấp siêu bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc và có đường đi tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, tác động của bão còn chưa rõ ràng và chỉ khi nào bão tiến gần đến Biển Đông thì lúc đó những nhận định mới có thể chính xác hơn, rõ ràng hơn.

Ngoài ra, hiện tại ở khu vực phía Bắc có bộ phận không khí lạnh có khả năng tác động cũng làm thay đổi hướng di chuyển của bão.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các Trung tâm Dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau, hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc).

Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác xuất này chỉ khoảng 20%.

Hai kịch bản bão RAGASA tác động đến Việt Nam

"Xác xuất cao nhất của bão RAGASA có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23/9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Kịch bản thứ nhất: Bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam.

Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kich bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25-27/9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - Huế.

Bão RAGASA rất nguy hiểm, cần theo dõi chặt chẽ và chủ động ứng phó

Trước mức độ nguy hiểm của cơn bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, theo các chuyên gia phòng, chống thiên tai, trước khi bão đến, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình bão, mưa lũ tại nơi mình đang sống để chủ động đối phó; chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi; gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc đề phòng lũ tiếp tục lên cao.

Cùng với đó, người dân bảo vệ nguồn nước; dự trữ nước uống lương thực, thực phẩm, thuốc men, để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày; tìm hiểu độ cao của khu nhà của mình đang ở để xác định mức lũ dự báo do bão có khả năng ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình hay không; di chuyển cầu dao chính hoặc hộp cầu chì, aptomat và đồng hồ đo điện cao hơn mức lũ được xác định; di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt như các tầng thấp hoặc tầng hầm; tìm hiểu cách ngắt điện, gas và nước trong tòa nhà mình ở.

Các địa phương và người dân cần chủ động sơ tán ra khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp; có phương án đề phòng lũ xảy ra vào ban đêm.

Đồng thời cần chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới)…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07h ngày 21/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 17,9°N; 127,0°E, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 520 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo diễn biến bão RAGASA (24–72 giờ tới)

Dự báo đến 07h ngày 22/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h, có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6°N–123,2°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17.

Đến 07h ngày 23/9, bão RAGASA tiếp tục đi Tây Tây Bắc 15–20 km/h, đi vào Biển Đông, mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,5°N–118,8°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 07h ngày 24/9 bão RAGASA đi Tây Tây Bắc 20–25 km/h, ở vị trí 21,7°N–113,6°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió cấp 15, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 111,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Cảnh báo diễn biến bão RAGASA (từ 72 đến 120 giờ tới)

Trong giai đoạn này, BÃO RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão RAGASA

Từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chỉ đạo ứng phó với siêu bão RAGASA

Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 03/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Hải Phòng: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó Bão RAGASA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về ứng phó bão Ragasa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng và các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến của bão Ragasa đến chính quyền cơ sở, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Ninh Bình chủ động ứng phó với bão RAGASA

Thực hiện Công điện số 03/BCĐ-BNNMT ngày 19/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông và để chủ động ứng phó với bão số 9, ngày 20/9/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 185/UBND-VP3 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão RAGASA.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tăng cường thông tin về diễn biến của bão, kịp thời chuyển tải đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các sở, ban, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Đồng thời tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.

Thanh Hóa chủ động ứng phó bão RAGASA

Ngày 19/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 12/PTDS về việc chủ động ứng phó với bão RAGASA gần Biển Đông.

Thực hiện Công văn số 03/BCĐ-BNNMT ngày 19/9/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; để chủ động ứng phó với bão RAGASA, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của thiên tai đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với thiên tai.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.