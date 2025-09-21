Anh họ sát hại em gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườn

Trưa 21-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh UBND xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc một bé gái 8 tuổi trên địa bàn bị anh trai sát hại rồi nhét vào bao tải đem ra góc vườn phi tang xảy ra trên địa bàn xã.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc bé gái bị sát hại rồi cho vào bao tải phi tang

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20-9, trên địa bàn xã Định Tăng cũ, nay là xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

"Cháu bé 8 tuổi bị sát hại là con nhà ông chú, còn người anh (học lớp 8; khoảng 13-14 tuổi) là con nhà ông bác. Hôm qua (ngày 20-9) bố mẹ cháu bé có đi gặt lúa nên đem bé gái sang nhà anh trai gửi và giao cho đứa cháu lớp 8 trông coi. Ở nhà, anh em mâu thuẫn tranh nhau đồ chơi nên xảy ra sự việc trên"- vị lãnh đạo xã Yên Định cho biết.

Về thông tin sau khi sát hại bé gái, người anh đã cho vào bao tải đưa đi giấu. Vị lãnh đạo xã Yên Định khẳng định đó là thông tin đúng sự thật.

"Sau khi sự việc xảy ra người anh có vào bao tải đưa ra góc vườn giấu. Khi phát hiện thi thể, cháu đã nhận. Danh tính cũng như chi tiết về vụ việc, công an sẽ có thông tin cụ thể"- đại diện lãnh đạo xã Yên Định xã cho hay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ, điều tra, xác định nguyên nhân.