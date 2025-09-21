Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP.HCM: Chủ nhà nói lý do nhầm, nêu phương án giải quyết

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho biết, đã khảo sát thực tế và gửi thư mời 2 hộ dân trong vụ việc. Dự kiến, 2 hộ này sẽ dự hòa giải tại phường vào Thứ Tư ngày 24/9, theo nguồn tin trên báo VTC News.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online, người đàn ông tên Th. hiện đang sinh sống tại căn nhà xây nhầm nhận mình là chủ nhà và cho biết, sổ đỏ do người thân trong gia đình đứng tên giúp.

Theo ông Th., việc gia đình ông xây nhầm nhà trên đất của hàng xóm là do khi xây dựng, ông thuê nhà thầu theo dạng "chìa khóa trao tay". Khi chủ đất là chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Kiên Giang (cũ), tạm trú tại TP.HCM) đến nói chuyện, ông mới biết mình đã xây nhà trên đất của người hàng xóm.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất của hàng xóm. (Ảnh: VTC News)

Ông Th. nói đã nhận được thư mời của phường và mong muốn hòa giải. Người đàn ông sẵn sàng hoán đổi đất với hàng xóm nếu thống nhất được về giá, phần chênh lệch (lô đất của chị Thảo rộng hơn 71m2 còn lô đất nhà ông Th. rộng hơn 191m2, hai lô nằm sát nhau).

Ông này thông tin thêm, trong trường hợp không thương lượng được về giá hoán đổi, ông sẽ thuê "thần đèn" để di dời nhà dù đã tham khảo và biết giá thuê "thần đèn" dời nhà khá cao. "Tôi sai nên sẵn sàng thương lượng để giải quyết, chứ không ra tòa làm gì", ông Th. bày tỏ.

Trên báo Dân trí, người đàn ông này nói thêm, chị Thảo có chia sẻ là đã trao đổi với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi), song gia đình ông Th. không quen biết người phụ nữ này. Theo ông Th., người đó có thể là môi giới hoặc công ty.

Như đã đưa tin, đầu năm 2024, vợ chồng chị Thảo mua một mảnh đất có diện tích 71,4m2 tại phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM). Mảnh đất này sau đó đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người đứng tên mảnh đất là anh Từ Kiến Trung (SN 1990, chồng chị Thảo).

Người xây nhầm nhà cho biết sẽ thương lượng đổi đất với hàng xóm, nếu không sẽ thuê thần đèn di dời nhà. (Ảnh: VietNamNet)

Tháng 6/2025, gia đình chị Thảo có dự định xây nhà nên gọi một đơn vị thi công đến thửa đất đã mua để khảo sát, đo đạc thì tá hỏa vì không thấy đất của mình đâu mà chỉ thấy có một căn nhà xây kiên cố. Chị Thảo liên hệ với chủ căn nhà là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970) để làm rõ. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, bà Hạnh thừa nhận đã xây nhầm nhà trên đất của chị Thảo.

Để giải quyết sự việc, chị Thảo đưa ra phương án như: đề nghị hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do diện tích đất của bà Hạnh lớn hơn và là lô góc). Hoặc, một phương án khác là chị Thảo bán lại lô đất đã bị xây nhầm cho bà Hạnh theo giá trị trường. Tuy nhiên, phía bà Hạnh không đồng ý và xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng mảnh đất của mình, trả lại đất cho chị Thảo.

Mặc dù vậy, đến nay dù gia đình chị Thảo hối thúc liên tục và thiện chí giải quyết song căn nhà xây nhầm vẫn nằm trên đất nhà chị Thảo, chưa có dấu hiệu di dời hay tháo dỡ. Do đó, chị Thảo đã gửi đơn đề nghị đến UBND phường Chánh Hiệp để giải quyết theo quy định của pháp luật.