Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP.HCM: Phường mời các bên đến làm việc

Liên quan vụ TP.HCM nhận đơn phản ánh xây nhầm nhà trên đất người khác, sáng 20/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cho biết đã gửi giấy mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Thời gian làm việc vào Thứ 4, ngày 24/9/2025.

Xác nhận với PV, chị Võ Thu Thảo - người phản ánh bị xây nhầm nhà trên đất cho biết đã nhận được giấy mời.

Theo phản ánh, căn nhà được xây dựng hoàn toàn trên phần đất của gia đình chị Thảo, chỉ phần mái che và sân vườn nằm trong diện tích đất của chủ nhà.

Trước đó, ngày 18/9, UBND phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện ngụ phường Chánh Hiệp), cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình chị bị xây dựng nhầm bởi hộ liền kề.

Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị - anh Từ Kiến Trung (SN 1990) là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.

Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình bất ngờ phát hiện toàn bộ phần đất đã bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu.

Công trình trên do chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo cho rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị.

Chị Thảo nêu ban đầu đại diện phía gia đình chủ đất không thừa nhận. Sau nhiều lần trao đổi qua bên thứ 3, ngày 23/6/2025, người này đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.

Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng, căn nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng phía đại diện chủ lô đất số 814 cho biết thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất và liên tục xin gia hạn thêm thời gian.

Ngày 17/9/2025, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, đề nghị chủ lô đất số 814 phải di dời, trả lại đất lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Ông Dương Thái Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, người trực tiếp phụ trách xử lý vụ việc cho biết, đến hiện tại vẫn chưa thể khẳng định ai đúng ai sai hoàn toàn. Một ngày sau khi tiếp nhận đơn, phường đã cử cán bộ đến khu đất để ghi nhận hiện trạng.

"Chúng tôi sẽ họp và mời các bên đến cơ quan làm việc, xác minh. Khi có kết luận chính thức sẽ công bố", ông Dương Thái Khanh trả lời Báo Điện tử VTC News.

Vụ việc khiến dư luận quan tâm bởi tại Hải Phòng cũng vừa xảy ra tranh chấp tương tự, khi một ngôi nhà được xây dựng nhầm trên đất người khác. Tòa án đã buộc tháo dỡ và trả lại đất cho chủ hợp pháp, song quá trình thi hành án kéo dài nhiều tháng, gây nhiều tranh cãi.