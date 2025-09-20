Viện kiểm sát đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với người chồng 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 19/9, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Chánh án TAND tỉnh, đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt (SN 2000, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Kiệt bị tòa tuyên phạt 3 năm tù vì quan hệ với bạn gái dưới 16 tuổi (hiện là vợ).

Vợ chồng Kiệt cùng 2 con nhỏ.

Trước đó, ngày 17/9, đoàn công tác của Vụ 7 - Viện KSND tối cao đã tổ chức xác minh điều kiện cuộc sống thực tế hiện tại của gia đình Kiệt và được chính quyền địa phương xác nhận, vợ chồng anh Kiệt và chị Thoa sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng chăm lo cho các con.

Gia đình Kiệt thuê trọ tại địa phương được 2-3 năm nhưng vì điều kiện kinh tế rất khó khăn nên chủ nhà cho ở nhờ, không lấy tiền. Kiệt cũng là lao động duy nhất trong gia đình đi làm nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và 2 con nhỏ. Việc Kiệt bị kết án và buộc phải chấp hành hình phạt tù sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội.

Từ kết quả xác minh, thấy rằng Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật, hiện nay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, do vậy, Kiệt đủ điều kiện được xem xét miễn chấp hành án phạt tù .

Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các khoản 6, 7, 8 Điều 2 Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 85 của TAND tỉnh Khánh Hòa , theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, đầu năm 2021, Kiệt gặp và quen với Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 8/3/2006, ở cùng phường Ninh Hòa). Đến tháng 3/2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi rồi ở lại ngủ, hai người quan hệ tình dục. Trong hai tháng 3 và 4/2021, hai người có 3 lần "làm chuyện ấy" tại nhà Kiệt. Tháng 4/2021, Thoa biết có thai nên đã đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng, được gia đình đồng ý.

Đến tháng 1/2022, Thoa sinh con gái, 3 tháng sau Kiệt và Thoa đã đến đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 6/2024, Thoa sinh con thứ hai. Ngày 24/7/2024, khi Thoa đi đăng ký khai sinh cho con thì bị công an phát hiện đã sinh con đầu khi chưa đủ 16 tuổi, nên đã chuyển nguồn tin tội phạm cho cơ quan điều tra. Sau đó Kiệt bị khởi tố, truy tố tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tháng 3/2025, TAND thị xã Ninh Hòa (nay là TAND khu vực 4 - Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND thị xã Ninh Hòa xác định Kiệt phạm tội như truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù.

Sau đó, cả Kiệt và vợ đều có kháng cáo, xin cho Kiệt được hưởng án treo. Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm. Tòa áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền, tuyên bị cáo 3 năm tù.