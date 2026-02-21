Vụ lật đò chở 7 người: “Vẫn day dứt vì không kịp cứu cháu nhỏ"

Phút giây định mệnh trên sông Gianh

Trong vụ lật đò chở 7 người sáng mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình, 48 tuổi, trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã kịp thời cứu được 5 người bị nạn. 3 người trong số đó may mắn sống sót.



Gần 12h ngày 19/2 (mùng 3 Tết), ông Cao Hữu Tình cùng con trai lái đò ngược sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện phía bên kia sông có người giơ tay cầu cứu.

Nghi có người gặp nạn, ông lập tức tăng ga, điều khiển thuyền chạy khoảng 1km đến hiện trường thì thấy nhiều người đang chới với giữa dòng nước.

Hình ảnh người mẹ trẻ đau đớn gào khóc kêu tên con giữa dòng sông Gianh lạnh giá.

Ông Tình cho biết, sáng mùng 3 Tết, ông chở ba người con đi đò máy vượt quãng đường khoảng 17km từ xã Tân Gianh sang xã Tuyên Bình để chúc Tết chị gái.

"Khi đến khu vực gần cầu Minh Cầm, chiếc đò bất ngờ bị bao ni lông quấn vào chân vịt, buộc tôi phải dừng lại xử lý. Chính lúc dừng đò ấy, tôi nhìn sang bờ đối diện và thấy một phụ nữ đang chới với giữa dòng nước.

Ban đầu tui nghĩ ai đó say rượu rơi xuống sông, nhưng thấy lạ nên lập tức nổ máy chạy qua. Tới nơi mới biết cả chiếc đò đã lật, nhiều người đang vùng vẫy kêu cứu", ông kể lại.



Trong phút chốc, ông Tình lập tức cho đò áp sát nhóm người gặp nạn. Ông ở lại trên đò, kéo bé gái nhỏ nhất, chừng hơn 2 tuổi, lên trước. Đứa trẻ đã tím tái vì ngạt nước lâu nên ông lập tức hô hấp nhân tạo, ép tim liên tục.

Trong lúc này, cháu Cao Hoàng Anh Đức, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Trực - là con trai lớn của ông Tình đã lao xuống dòng nước lạnh bơi về phía một cụ bà đang trôi. Thấy bà đã bất động, Đức kéo vào bờ rồi quay lại hỗ trợ cha đưa thêm một phụ nữ trẻ cùng hai bé trai khoảng 10 tuổi lên đò.

Lực lượng chức năng huy động gần 200 người tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Vật lộn giữa dòng sông Gianh lạnh giá, nước sâu và chảy xiết, hai cha con ông Tình chỉ có thể vớt được 5 trong số 7 người.

Hai nạn nhân còn lại đã trôi mất tích, Đức tiếp tục lặn tìm nhưng không có kết quả. Lúc này, ông Tình cũng nỗ lực hết mình vừa sơ cứu bé gái nhỏ, vừa gọi điện cầu cứu người dân xung quanh đến hỗ trợ. Dù cố gắng hết sức, bé gái 2 tuổi không qua khỏi.

"Cứu được người thì mừng lắm, nhưng tui vẫn day dứt vì không kịp cứu cháu nhỏ...", ông Tình buồn bã nói.

Đau đáu khi chưa tìm thấy hai ông cháu mất tích

Trong hai ngày đêm 19 và 20/2, các lực lượng chức năng vẫn bám trụ, xuyên ngày, xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự cùng chính quyền địa phương đã phối hợp đồng bộ, không quản hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.



Ngần ấy thời gian, ông Tình vẫn đau đáu trong quá trình tìm kiếm tung tích hai ông cháu.

Đến trưa ngày 20/2 (mùng 4 Tết), ông Tình vẫn chưa thôi day dứt, xót xa cho gia đình gặp nạn, ô ng quay lại hiện trường, xin theo một tổ cứu hộ. Trên ca nô, ông đề nghị được trở lại đúng vị trí chiếc đò bị lật, tin rằng "cái duyên" của mình có thể góp phần tìm ra cháu bé.

Ông Tình xin quay lại hiện trường tìm kiếm cháu bé còn mất tích.

Đúng như linh cảm, chỉ ít phút sau khi ông thắp hương tại nơi từng vớt thi thể người bà lên bờ, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể cháu gái cách đó vài chục mét.



Ông Cao Hữu Tình làm nghề thả lưới, gắn bó với sông Gianh từ nhỏ. Trong vùng, nhắc đến ông Tình không ai là không biết bởi ông đã cứu sống 6 người đuối nước trên sông Gianh.

Nhiều người làm nghề sông nước kiêng kỵ việc cứu người đuối nước, nhất là người đã tử nạn. Nhưng với ông Tình, cứu một mạng người là trên hết, không có gì quan trọng bằng.



Mùa lũ năm 2025, ông cùng cậu con trai thứ hai (nay học lớp 8) từng cứu sống hai vợ chồng ông Nhân bà Yến bị chìm đò trong lũ tại xã Phù Hóa (cũ). Năm 2019, ông cũng cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.



Tính đến nay, ông Tình và các con đã trực tiếp tham gia cứu vớt 14 người gặp nạn trên sông Gianh, trong đó có 6 người được cứu sống. "Những người còn lại tui vớt được nhưng họ ở dưới nước lâu quá, dù cố gắng sơ cứu vẫn không qua khỏi", ông chia sẻ.



Ngay sáng mùng 3 Tết, những người từng được ông Tình cứu sống trước đây đã tìm đến tận nhà chúc Tết, thăm hỏi ông.

Sau đó, ông mới cùng các con ngược sông Gianh lên xã Tuyên Bình thăm chị gái. Và trên hành trình ấy, ông lại một lần nữa lao xuống dòng nước cứu người.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, nhận định nếu không có cha con ông Tình kịp thời ứng cứu, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn nhiều.

"Sau khi lo hậu sự cho bốn nạn nhân, địa phương sẽ có hình thức khen thưởng hai cha con. Đồng thời xã cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng", ông Sáu cho biết.



