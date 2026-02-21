Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi

Sáu trận động đất xảy ra vào khoảng 0 giờ 52 phút đến 5 giờ 30 phút.

Cụ thể trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 52 phút 9 giây (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.863 độ Vĩ Bắc; 108.212 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ lớn 4.0, rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra vào 1 giờ 29 phút 1 giây (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.861 độ Vĩ Bắc; 108.195 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Rủi ro thiên tai cấp 0.

Động đất tại khu vực này được các chuyên gia thuộc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định là động đất kích thích. Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.5. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.