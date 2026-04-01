Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Gói thầu hơn 10 tỷ đồng đưa thực phẩm bẩn vào trường tiểu học ở Hà Nội

Liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn lợn dịch xảy ra tại thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong ngày 31/3, đã đề nghị UBND các phường, xã kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm vào trường học.

Cụ thể, hơn 2.900 trường học phải rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý. Sở đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú; kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Ngoài công khai thực đơn, định lượng món ăn, các trường phải rà soát, đánh giá lại nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn; kiểm tra hồ sơ pháp lý và các giấy tờ về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt khâu nhận nguyên liệu, không nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Các trường chỉ được tiếp tục ký kết, sử dụng dịch vụ nếu nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ quy định. Danh sách các trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát chưa được công bố.

Thông tin trên báo Dân Trí cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đã phát đi thông báo khẳng định chưa từng ký kết hợp đồng và cũng chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của công ty cung cấp thịt lợn bẩn nhiễm tả lợn châu Phi vừa bị khởi tố như: Tiểu học Trần Đăng Ninh (quận Hà Đông), Marie Curie (cả 3 cơ sở ở Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên), M.V Lomonoxop Mỹ Đình (quận Từ Liêm)...

Tương tự, Trường tiểu học Nguyễn Siêu (phường Yên Hòa) cũng có thông báo tới tất cả phụ huynh các khối lớp về thực phẩm nhà trường “không có bất kỳ liên quan nào tới Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát”.

Thực phẩm Công ty Cường Phát cung cấp vào trường Tiểu học Chu Văn An - Ảnh: Dân Việt

Được biết, thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát không cung cấp trực tiếp cho các trường học. Thay vào đó, doanh nghiệp này ký hợp đồng cung ứng thịt với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội.

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn phường có một số trường sử dụng sản phẩm thịt lợn của Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Cụ thể, Trường Tiểu học Chu Văn An (trước đây là Trường Tiểu học Thanh Liệt) có ký hợp đồng với với Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội. Công ty này đã phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An từ năm học 2024 - 2025.

Đến năm 2026, theo Quyết định số 81/QĐ-THCVA ngày 28/8/2025 của Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Thanh Liệt, Hà Nội) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2025-2026”, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu với giá 10.222.740.000 đồng (hơn 10,222 tỷ đồng). Thời gian thực hiện gói thầu là 9 tháng.

"Bữa ăn của nhà trường lấy rất ít thực phẩm từ bên Cường Phát, từ đầu tháng 3 nhà trường chỉ sử dụng 2 bữa ăn lấy thực phẩm tưc công ty này", báo Dân Việt dẫn lời bà Trần Thị Loan - Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An cho biết về thông tin sử dụng thực phẩm liên quan đến đường dây lợn bệnh.

Được biết, Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội (có địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội, do ông Vũ Huy Hà làm Giám đốc) có hợp đồng mua bán với Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Hàng loạt gói thầu tiền tỷ lại các trường ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình

Liên quan đến Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, thông tin công khai về đấu thầu cho thấy, công ty này đã tham gia và trúng 148 gói thầu. Trong đó, có nhiều gói thầu có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng như:

Trường Tiểu học Trần Phú: khoảng 11,3 tỷ đồng

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện: khoảng 10,6 tỷ đồng

Trường Tiểu học Tứ Hiệp: khoảng 10,6 tỷ đồng

Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh: khoảng 10,9 tỷ đồng

Trường THCS Chu Văn An: khoảng 11,9 tỷ đồng

Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B: khoảng 13,6 tỷ đồng

Báo Giáo dục Việt Nam hồi đầu tháng 3 vừa qua đã khảo sát, thống kê cho thấy nhiều gói thầu về cung cấp suất ăn bán trú của các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được phê duyệt cho Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu.

Danh sách các trường mà Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá tiền tỷ tại các trường phổ thông khác trên địa bàn Hà Nội như sau:

Gói thầu trị giá 7.886.340.000 đồng (gần 7,9 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 7.621.020.000 đồng (hơn 7,6 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Phụng Châu (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu của Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) với giá 7.338.870.000 đồng (hơn 7,3 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 7.169.580.000 đồng (gần 7,2 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Đại Thanh, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.804.000.000 (hơn 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Tiên Phương (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu tại Trường Tiểu học Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) với giá trúng thầu là 6.783.480.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 6.771.600.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Ngũ Hiệp (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Các gói đấu thầu tiền tỷ ở nhiều trường học Hà Nội - Ảnh: Báo GDVN

Gói thầu trị giá 6.685.000.000 đồng (gần 6,7 tỷ đồng) tại Trường Trung học cơ sở Văn Quán (phường Hà Đông, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.296.400.000 đồng (gần 6,3 tỷ đồng) tại Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.195.420.000 đồng (gần 6,2 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Vũ Lăng (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Gói thầu với giá 5.940.000.000 đồng (hơn 5,9 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 5.761.800.000 đồng (gần 5,8 tỷ đồng) tại Trường Tiểu học Liên Ninh (xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

Bên cạnh những gói thầu trên, năm học 2025-2026, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội còn trúng cả chục gói thầu trên dưới 1 tỷ đồng tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài ra, trong năm học 2025-2026, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội cũng trúng nhiều gói thầu tiền tỷ tại các địa phương khác như Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây - Ảnh: Công an Hà Nội