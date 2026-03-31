Hàng loạt người liên tục chuyển khoản tổng cộng 13 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng: Công an khởi tố 1 người đàn ông SN 1985

Sáng ngày 31/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985, trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn.

Bị can Đặng Thanh Hùng ký nhận Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt và các Quyết định phê chuẩn - tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến năm 2025, Đặng Thanh Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 ngày. Sau đó, đối tượng sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin. Sau đó, đối tượng tiếp tục vay tiền nhiều lần với số tiền lớn hơn, nhưng thực chất không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà dùng tiền để trả nợ cá nhân, trả lãi cho các khoản vay trước và chi tiêu cá nhân.

ừ ngày 23/9/2024 đến ngày 16/4/2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Hùng chiếm đoạt được xác định là gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ xác định hành vi của Đặng Thanh Hùng có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền đặc biệt lớn. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Trung - Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân cảnh giác: Đối tượng lợi dụng các mối quan hệ quen biết, làm ăn, vay mượn dân sự để tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao trong thời gian ngắn. Ban đầu đối tượng thường trả tiền đúng hẹn để tạo uy tín, khi người bị hại tin tưởng thì tiếp tục vay với số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Đây là phương thức, thủ đoạn đã xảy ra ở nhiều nơi nhưng người dân vẫn dễ mất cảnh giác do tin tưởng quen biết hoặc vì lãi suất cao mà không tìm hiểu kỹ mục đích vay, khả năng tài chính của người vay; không nên cho vay số tiền lớn chỉ dựa trên quan hệ quen biết hoặc lời hứa miệng, để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo: Ai là bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đặng Thanh Hùng thực hiện, đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Số 37 đường số 01, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, liên hệ điện thoại 0939949869 gặp đồng chí Trung tá Lê Phước Trung - Điều tra viên.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Cần Thơ