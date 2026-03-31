CLIP: Khoảnh khắc xe container tông xe máy, 3 người tử vong





Như đã thông tin, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 31-3 trên tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Vào thời điểm trên, ông Lê Châu D. (SN 1985, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) lái xe container chở dăm keo lưu thông trên tuyến ĐT647.

Khi đến Km17 tuyến ĐT647 (thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk), xe container tông vào xe máy do ông La Lan C. (SN 1970, ngụ xã Phú Mỡ) điều khiển, chở theo ông La Thanh N. (SN 1957, ngụ xã Phú Mỡ) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông C. và ông N. tử vong tại chỗ. Tài xế D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng tử vong sau đó.

Tại hiện trường, xe container lật đè xe máy.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái, dẫn đến vụ tai nạn.