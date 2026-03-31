Vụ "tuồn" thịt lợn bệnh vào hàng trăm trường học ở Hà Nội: Bắt một loạt cán bộ, gồm những ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời khởi tố 08 bị can, gồm:

Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (Sinh năm: 1983, trú tại: Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (Sinh năm: 1973, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1971, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy về an toàn thực phẩm;

Lê Ngọc Anh (Sinh năm 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (Sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (Sinh năm: 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vũ Kim Tuấn (Sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội Giả mạo trong công tác.

Các đối tượng trong đường dây mua bán và tiêu thụ thịt lợn bệnh tại Hà Nội - Ảnh: BCA

Đây là kết quả nỗ lực của Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội; đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố trong giải quyết điểm nghẽn về “An toàn thực phẩm” trên địa bàn Thành phố. Công an Thành phố kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tuồn lợn bệnh vào hàng trăm trường tiểu học, mầm non

Trước đó, vào ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1995; trú tại: Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của Thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Lợn dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ - Ảnh: BCA

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, Công ty Cường Phát đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều này có nghĩa có thể ai đó trong chính con em chúng ta có thể trở thành nạn nhân.

Công an TP Hà Nội đang rà soát từ hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn thành phố có liên quan đến đường dây đưa thịt lợn bệnh vào trường học.

Phản ánh từ VTV, nhiều trường nói không biết việc có thể lợn bệnh đã vào bếp ăn nhà trường. Nhóm đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cho biết vì ham lợi nhuận nên đã bán loại thực phẩm này cho các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.

Công an TP Hà Nội đang đề nghị các trường học và các công ty suất ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy nguồn thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cần kiểm tra và dừng ngay việc nhập thực phẩm của công ty này.

Đồng thời, các trường học cần có bộ phận giám sát và kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào mỗi ngày.