"Bức tường ô nhục" trong Kinh thành Huế được tháo dở, đường thông sau 142 năm

Ngày 31-3, các đơn vị trúng thầu dự án chỉnh trang đường Thái Phiên nối dài, đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng trong khu vực Kinh thành Huế thuộc phường Phú Xuân, TP Huế, đang tập trung nhân lực, phương tiện để thi công.

Tháo dỡ đoạn "bức tường ô nhục"

Tại dự án này, một đoạn bức tường thành xây bằng gạch vồ chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng thuộc đồn Mang Cá ở đối diện cổng UBND phường Phú Xuân dài khoảng 16 m đã bị tháo dỡ.

Một đoạn tường bao đồn Mang Cá được tháo dỡ.

Dự án do Văn phòng HĐND -UBND phường Phú Xuân làm chủ đầu tư sau khi tiếp nhận từ chủ đầu tư cũ là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Xuân. Công trình được khởi công ngày 28-1, dự kiến hoàn thành vào ngày 27-4. Sau khi hoàn thành, đường Thái Phiên đoạn từ cửa Chánh Tây sẽ thông qua cửa Kẻ Trài ở phía Đông Bắc di tích Kinh thành Huế.

Bức tường được tháo dỡ, tạo sự liên thông đường Thái Phiên ra đường Kẻ Trài như vốn có

Việc phá dỡ bức tường thành của đồn Mang Cá cũng làm một số người ngạc nhiên vì nghĩ rằng đây là một phần của Kinh thành Huế đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia hạng đặc biệt vào năm 2009. UBND TP Huế đã giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trực tiếp quản lý, sử dụng và phát huy giá trị văn hóa liên quan đến các công trình kiến trúc, dấu tích triều Nguyễn.

Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng đoạn tường chạy dọc đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cửa Chánh Bắc (cửa Hậu) đến cầu Kho là "bức tường ô nhục". Việc tháo dỡ đoạn tường này để thông đường từ cửa Chánh Tây ra cửa Kẻ Trài là rất hợp lý sau hơn 120 năm bị ngăn cách. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc đối với người dân cố đô.

Dự án đang đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành như dự kiến, tạo sự kết nối giao thông từ cửa Chánh Tây ra cửa Kẻ Trài như vốn có của Kinh thành Huế sau 144 năm.

Lý do là bức tường này do thực dân Pháp tự xây dựng; là biểu tượng của sự chia cắt, kìm kẹp, khiến nhịp sống của người dân nội thành bị bó hẹp trong thời gian dài. Việc tháo dỡ một đoạn tường chính là lời khẳng định cho sự tự do và liền mạch của không gian di sản.

Khi nút thắt lịch sử được tháo gỡ, đường Thái Phiên không chỉ giúp giao thông thuận tiện, giảm tải cho các cửa thành lân cận, mà còn đánh thức tiềm năng du lịch, kinh tế tại khu vực phía Đông Bắc Kinh thành Huế.

Không ảnh hưởng yếu tố gốc di tích

Trước khi triển khai tháo dỡ đoạn tường này, chủ đầu tư cũ là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Xuân đã có văn bản hỏi ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế khẳng định thẩm quyền thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Ngày 5-3-2025, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có công văn trả lời, khẳng định việc phá dỡ đoạn tường này không ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích Kinh thành Huế.

Lý do, đoạn tường trên là tường bao của đồn Mang Cá do Pháp xây dựng năm 1884. Từ đây, con đường từ cửa Kẻ Trài đến đường Thái Phiên (ngày nay) cũng như đường từ cửa Chánh Bắc (cửa Hậu) đến đường Đinh Tiên Hoàng (ngày nay) đã hoàn toàn bị bít kín, không còn lưu thông được nữa.

Năm 2004, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, cửa Hậu đã được khai thông. Tuy nhiên, thời điểm đó, lối đi vào thành vẫn là hướng vòng lên phía tây một quãng, theo đường Mang Cá rồi mới rẽ lên cầu Kho để vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Năm 2012, đoạn đường cầu Kho - cửa Hậu (đường Đinh Tiên Hoàng nối dài) khánh thành. Từ đây, hai cổng thành đồng trục Bắc - Nam là Chánh Bắc môn và Thượng Tứ chính thức thông suốt trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng nằm gọn trong đất Kinh thành Huế.

Theo quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2.000 khu vực Kinh thành Huế được UBND TP Huế phê duyệt tại Quyết định 3280/2024. Việc khôi phục con đường nối liền đường Kẻ Trài đến đường Thái Phiên như vốn có dưới triều Nguyễn (trước lúc có đồn Mang Cá) sẽ góp phần kết nối giao thông, giải tỏa ách tắc cho khu vực Đông Bắc Kinh thành Huế.