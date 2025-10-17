Vỡ mộng World Cup, Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa chính thức ra thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert, chỉ chưa đầy một năm sau khi chiến lược gia người Hà Lan được bổ nhiệm với kỳ vọng giúp đội tuyển xứ vạn đảo giành vé dự World Cup 2026.

Theo PSSI, quyết định thanh lý hợp đồng được đưa ra sau khi đội tuyển Indonesia không đạt được mục tiêu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Dưới sự dẫn dắt của Kluivert, Indonesia để thua cả Saudi Arabia và Iraq, qua đó sớm “vỡ mộng” giấc mơ World Cup.

Patrick Kluivert chấm dứt hợp đồng với LĐBĐ Indonesia

Không chỉ HLV trưởng, toàn bộ đội ngũ trợ lý, ban huấn luyện các đội trẻ như U23 và U20 Indonesia cũng sẽ rời nhiệm vụ cùng ông Kluivert. Đại diện PSSI cho biết tổ chức này đánh giá cao tinh thần làm việc và tính chuyên nghiệp mà Kluivert cùng cộng sự đã thể hiện trong thời gian gắn bó, đồng thời gửi lời cảm ơn trước khi đôi bên chính thức đường ai nấy đi.

Patrick Kluivert – cựu danh thủ từng khoác áo Barcelona và tuyển Hà Lan ký hợp đồng hai năm với PSSI vào cuối năm 2024. Mục tiêu của ông là nâng tầm bóng đá Indonesia, hướng đến tấm vé dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả thất vọng ở vòng loại khiến Kluivert sớm phải chia tay ghế nóng. Hiện PSSI đang gấp rút tìm kiếm người thay thế, với hy vọng vực dậy tinh thần đội tuyển và xây dựng lại tham vọng World Cup trong tương lai gần.