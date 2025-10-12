Tan mộng World Cup, CĐV Indonesia tấn công trọng tài gây phẫn nộ

Thất bại cay đắng trước Iraq tại vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á khiến giấc mơ lớn của bóng đá Indonesia tan vỡ. Sau trận đấu, làn sóng phẫn nộ đã bùng nổ khi hàng nghìn cổ động viên quá khích trút giận lên trọng tài chính Ma Ning – người bị cho là đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi.

Phút 86, tiền đạo Ole Romeny của Indonesia nhận thẻ vàng trong tình huống va chạm nhẹ, khiến khán giả trên khán đài phản ứng dữ dội. Nhiều vật thể như chai nước, cốc giấy bị ném xuống sân hướng về phía trọng tài. Tình hình căng thẳng đến mức trận đấu phải tạm dừng vài phút để lực lượng an ninh can thiệp.

CĐV Indonesia ném đồ xuống sân

Đỉnh điểm là ở phút 90+11, khi cầu thủ Iraq phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Ma Ning chỉ rút thẻ vàng, không cho Indonesia hưởng phạt đền. Quyết định này khiến người hâm mộ tức giận, tràn lên mạng xã hội tấn công trọng tài và bày tỏ sự thất vọng với kết quả chung cuộc 0-1. Thất bại khiến Indonesia chính thức dừng bước ở vòng loại, khép lại hành trình World Cup đầy tiếc nuối.