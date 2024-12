Vợ cầu thủ Đức Chinh trải lòng về lần đầu làm mẹ

Cách đây 5 tháng, cầu thủ Hà Đức Chinh đã chia sẻ dòng trạng thái với niềm vui đón con yêu chào đời.

"Gần 5 tháng qua của mẹ và Phin đã trải qua nhiều kỷ niệm và cung bậc cảm xúc. Từ lần đầu tiên nghe tiếng con khóc, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của con trên ngực mẹ khi da kề da sau sinh, được ngắm nhìn con ngủ ngoan trong nôi hay mỗi khi con trớ khóc đòi ti mẹ đều là những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời với cả 2 mẹ con mình." - Mẹ bỉm Hà Trang xúc động chia sẻ.

Vợ chồng cầu thủ Đức Chinh hạnh phúc đón con yêu chào đời.

Cô nàng chia sẻ thêm về những lần đi khám thai một mình do cầu thủ Đức Chinh phải đi tập huấn và thi đấu xa nhà. "Những lần bố đi tập huấn và thi đấu, mẹ con mình vẫn tự đưa nhau qua viện khám. Không có bố đi cùng, nhưng mẹ biết, dù ở xa, bố vẫn luôn quan tâm hai mẹ con mình theo cách riêng và hồi hộp chờ kết quả mỗi buổi khám. Thật may hai mẹ con mình đã nhích dần về đích an toàn dù đoạn đầu cũng có nhiều khó khăn với mẹ. Cảm ơn Phin đã ngoan ngoãn khắc phục khó khăn cùng mẹ, để bố yên tâm thi đấu nhé."

Mẹ bầu Mai Hà Trang theo dõi thai kỳ tại bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Chia sẻ về hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con yêu những năm tháng đầu đời, mẹ bỉm cho biết mình cũng như bao ông bố bà mẹ khác, đều mong muốn cho con mình những gì tốt nhất. Từ việc lựa chọn địa điểm tiêm chủng ở bệnh viện để tăng đề kháng cho con một cách an toàn đến việc chuẩn bị tìm hiểu về ăn dặm.

Vợ chồng cầu thủ Đức Chinh đưa con đi tiêm tại Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Được biết, không chỉ gia đình tiền đạo Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang mà nhiều gia đình cầu thủ nổi tiếng khác cũng đã lựa chọn bệnh viện Hồng Ngọc là địa chỉ tin cậy để đón chào đón con yêu và tiêm chủng bảo vệ sức khỏe như: gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, cầu thủ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ Đình Trọng,…

Với những cầu thủ thường xuyên phải xa nhà thi đấu, BV Hồng Ngọc luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu vì đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, bên cạnh đó là dịch vụ chăm sóc tận tình, sát cánh với mẹ bầu, yên tâm là nơi gia đình nhỏ gửi trọn vẹn niềm tin.